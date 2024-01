Home

18 Gennaio 2024

Livorno 18 gennaio 2024 – “Botteghe in vetrina”, su Youtube il negozio livornese Delì tra i video che raccontano i negozi tipici toscani

Pubblicate sul canale Youtube di Vetrina Toscana le clip girate nelle botteghe selezionate tra le partecipanti al progetto realizzato da Confcommercio Toscana nell’ambito del programma regionale “Vetrina Toscana”. A Livorno è stata selezionalta “Delì”, che dal 2012 propone solo prodotti artigianali di nicchia, in testa cioccolato, miele, thè e le ormai quasi introvabili tisane sfuse in foglia.

120 secondi per raccontare la storia di una bottega, conoscere meglio le persone che stanno dietro al bancone, valorizzare la qualità dei prodotti e delle materie prime che hanno selezionato per i propri clienti.

È l’obiettivo dei video nati dal progetto “Botteghe in Vetrina”, lanciato da Confcommercio Toscana nell’ambito del programma regionale di promozione del turismo enogastronomico “Vetrina Toscana”, con il sostegno di Regione Toscana e Toscana Promozione Turistica, il contributo di Unioncamere Toscana e la collaborazione tecnica di Fondazione Sistema Toscana, che gestisce sito, social e promozione digitale di vetrina Toscana.

I brevi filmati, a cura del fotografo e videomaker Luca Managlia, sono stati girati nelle settimane scorse nelle sei botteghe selezionate tra le 50 partecipanti al progetto: ogni bottega è la protagonista assoluta di una clip in cui i titolari si raccontano al pubblico insieme ad uno dei loro fornitori di punta. A Livorno è stata selezionalta “Delì”, che dal 2012 propone solo prodotti artigianali di nicchia, in testa cioccolato, miele, thè e le ormai quasi introvabili tisane sfuse in foglia.

Si conclude così, con la messa in onda a cura di Fondazione Sistema Toscana dei sei filmati sul canale Youtube di Vetrina Toscana e sui social delle imprese coinvolte, il progetto regionale “Botteghe in Vetrina”, che da marzo 2023 ha accompagnato 50 esercizi tradizionali di commercio alimentare lungo un percorso di aggiornamento sui prodotti e sulle nuove strategie comunicative per farsi conoscere anche attraverso il digitale.

Tra i docenti che li hanno seguiti l’esperta di food&restaurant marketing Nicoletta Polliotto, il fotografo food Paolo Matteoni, lo specialista di ecommerce Giovanni Cappellotto, l’esperta di comunicazione food&wine Daniela Mugnai e gli esperti di Slow Food e dell’Associazione Quore.

Vetrina Toscana è il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana

