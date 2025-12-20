Home

Botti di capodanno vietati se non autorizzati, Marabotti: “Brutta abitudine da abbandonare il prima possibile”

20 Dicembre 2025

Rosignano Marittimo 20 dicembre 2025 Botti di capodanno vietati se non autorizzati, Marabotti: “Brutta abitudine da abbandonare il prima possibile”

Mancano ancora parecchi giorni alla fine dell’anno, ma già si comincia a udire il rumore dei cosiddetti bòtti. Un’abitudine, quella di utilizzare i petardi e i “razzi”, tipica di San Silvestro quando si saluta l’anno vecchio e si dà il benvenuto a quello nuovo.

In vista delle prossime due settimane costellate dalle festività natalizie, da Capodanno e dall’Epifania, per evitare che i bòtti possano provocare danni alle persone e alle cose, è bene ricordare una serie di normative, per capire quello che è lecito fare e quello che, invece, è proibito. Anche se, meglio ancora, sarebbe evitare questa abitudine.

“L’utilizzo di petardi o razzi è vietato dal regolamento di polizia urbana del nostro Comune – afferma il sindaco Claudio Marabotti – Ma ancora di più del rischio di poter incorrere in una multa, credo che si debba pensare ai rischi di ferimento, particolarmente dei bambini, e allo stress intenso che i rumori di scoppio inducono negli animali domestici. Credo che quella dei bòtti di Capodanno sia una cattiva abitudine, da abbandonare il prima possibile”.

“Il divieto è sancito anche al di fuori dei centri abitati dal nuovo regolamento di polizia rurale, approvato a fine settembre, che all’art 13 comma 2 recita ‘in caso di eventi o manifestazioni è vietata l’accensione di lanterne volanti (lanterne cinesi o sky lantern) e il lancio di petardi o qualunque altro oggetto che possa favorire lo svilupparsi di un incendio. L’utilizzo di fuochi artificiali è consentito esclusivamente previa autorizzazione degli enti competenti’. Si ricorda inoltre – sottolinea Annalisa Maritan comandante della Polizia locale – che anche in caso di eventi autorizzati, tutti i fuochi destinati ai consumatori devono essere obbligatoriamente muniti della marcatura CE, garanzia di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza”.

Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di Polizia Urbana è vietato ‘effettuare accensioni pericolose con energia elettrica o fuochi, esplodere petardi o gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati non adibiti allo scopo o non autorizzati. accendere lanterne volanti, riscaldate da fiamma viva posta alla loro base, in tutte le zone del territorio comunale. Chiunque viola le disposizioni di tale articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a 100 euro. Lo scopo del Regolamento di Polizia Urbana e Polizia Rurale è quello di favorire la civile convivenza garantendo la libertà di ciascuno nel rispetto di quella di tutti. Infatti, lo scoppio dei petardi nei luoghi pubblici come piazze, parchi gioco e vie urbane può causare gravi danni ed essere estremamente pericoloso per le persone, soprattutto bambini e anziani, e per gli animali, che avendo una soglia uditiva molto più sviluppata e sensibile della nostra, possono essere soggetti a disorientamento e stati d’ansia.Le feste dovrebbero essere un momento di allegria per tutti, pertanto si invita la cittadinanza a tenere comportamenti responsabili, fare la massima attenzione ed avere rispetto verso cose, animali e persone.