Home

Cronaca

Bottigliata in via Gramsci, 47enne ferito al volto

Cronaca

16 Luglio 2021

Bottigliata in via Gramsci, 47enne ferito al volto

Livorno 16 luglio 2021

E’ rimasto ferito un uomo di 47anni dopo essere stato colpito con una bottiglia. Il fatto è accaduto in via Gramsci intorno alle 13.30 di oggi.

Il tutto sarebbe iniziato da una discussione tra più persone , poi dalle parole si è passati ai fatti

Un 47enne è dovuto ricorrere alle cure mediche per delle ferite provocate da una bottiglia ad un braccio e al volto

Sul posto sono intervenute due ambulanze dell’SVS inviate dal 112, numero unico per le emergenze che hanno trasportato il 47enne in codice rosso all’ospedale

In via Gramsci è intervenuta una pattuglia della polizia ma al sua arrivo non ha trovato traccia degli aggressori

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin