Ambiente

26 Febbraio 2024

Bottiglie di plastica, al mercato centrale inaugurato l’eco-compattatore

Al Mercato delle Vettovaglie un eco-compattatore “Mangiaplastica”

Ogni 100 bottiglie smaltite si ha diritto ad uno sconto del 5% sulla spesa presso uno dei negozi che aderiscono all’iniziativa

Livorno, 26 febbraio 2024 –

Inaugurato oggi, al Mercato delle Vettovaglie, un eco-compattatore “Mangiaplastica” destinato alla raccolta e allo smaltimento degli imballaggi (principalmente bottiglie) in PET.

Erano presenti, tra gli altri, il sindaco Luca Salvetti, l’assessora all’ambiente Giovanna Cepparello, il presidente del Consorzio delle Vettovaglie Luigi Sena, le funzionarie degli uffici Ambiente e Commercio che con tanto entusiasmo hanno contribuito a realizzare l’iniziativa. Assente a causa di un impegno concomitante l’assessore al commercio Rocco Garufo.

Il macchinario, collocato nel Salone Centrale del Mercato (sulla sinistra entrando da via Del Testa), è stato acquisito a costo zero dal Comune di Livorno – come ha spiegato l’assessora Cepparello – grazie a un finanziamento ottenuto nell’ambito del programma Mangiaplastica, promosso dal Ministero dell’Ambiente e volto alla sperimentazione di un nuovo metodo di raccolta degli imballaggi in PET, che grazie agli eco-compattatori distribuiti sul territorio rende più semplice lo smaltimento e incentiva i cittadini alla raccolta selettiva e al corretto conferimento.

Per utilizzare il macchinario, basta far leggere la tessera sanitaria dal lettore ottico e procedere all’inserimento delle bottiglie. L’eco-compattatore riconosce il materiale in ingresso ed accetta solamente bottiglie in PET, che vengono compattate e stoccate nei cassoni interni. Viene rilasciato uno “scontrino” con un “ecopunto” per ogni bottiglia smaltita. In base all’accordo attualmente stabilito fra Amministrazione comunale ed operatori del Mercato, ogni 100 punti si ha diritto ad uno sconto del 5% sulla spesa effettuata presso uno dei 19 esercizi commerciali del Mercato che hanno finora aderito all’iniziativa (riconoscibili perché espongono l’apposito adesivo blu e verde “Negozio Mangiaplastica”).

I dati dei conferimenti e dei quantitativi vengono registrati e trasmessi al Ministero per le valutazioni del progetto.

Il metodo della raccolta selettiva garantisce un’elevata qualità del rifiuto raccolto e di conseguenza una maggiore efficienza dei processi di riciclo del materiale. Inoltre, riducendo il volume delle bottiglie, si rendono più efficienti i processi di raccolta e trasporto, che incidono consiserevolmente su tutto il processo di gestione dei rifiuti.

“Non è un caso – ha detto il sindaco Salvetti – che l’eco-compattatore sia stato collocato al Mercato, luogo al quale l’Amministrazione attribuisce grande importanza. Tutti i piccoli-grandi accorgimenti, tutte le modifiche, le variazioni generali nel rapporto che questa città deve avere con il rifiuto, noi le abbiamo messe in campo, dalle novità sullo spazzamento, alla squadra di pronto intervento, i nuovi cassonetti nel centro allargato, fino a strutture come questa che esistono in tante città italiane ed europee ma che per Livorno sono una novità”.

