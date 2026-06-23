Home

Cronaca

Bowling, Sportlandia sul podio tricolore: uno storico argento a Torino

Cronaca

23 Giugno 2026

Bowling, Sportlandia sul podio tricolore: uno storico argento a Torino

Livorno 23 giugno 2026 Bowling, Sportlandia sul podio tricolore: uno storico argento a Torino

Un weekend da incorniciare e un risultato che profuma di orgoglio e inclusione per lo sport livornese. La squadra di bowling dell’ A.P.S. Sportlandia di Livorno ha conquistato una straordinaria medaglia d’argento alla Finale Italiana per la disabilità, svoltasi il 20 e 21 giugno 2026 nella cornice piemontese del Funmily Bowling (King Bowling) di Torino.

L’evento nazionale, promosso e organizzato con grande successo dalla FISBB (Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling), ha visto sfidarsi le migliori realtà italiane in una due giorni all’insegna dell’agonismo vero, del fair play e dell’abbattimento di ogni barriera.

Un secondo posto che vale oro nella formula “Baker”

I ragazzi di Sportlandia hanno brillato in una delle specialità più avvincenti e spettacolari della disciplina: la competizione di squadra. In questa particolare formula, gli atleti con disabilità giocano insieme alternandosi nei tiri della stessa partita, fondendo tecnica, affiatamento e strategia in un unico grande sforzo corale.

La compagine livornese ha dimostrato fin dalle prime battute una concentrazione solida e una precisione millimetrica, scalando la classifica tiro dopo tiro nonostante uno degli atleti avesse la febbre. Solo per pochissimi punti è sfuggito il gradino più alto del podio, ma il secondo posto finale e il titolo di vicecampioni d’Italia rappresentano un traguardo immenso che premia mesi di duri allenamenti e grande passione per un team esordiente a livello italiano.

“Questo argento è la dimostrazione che lo sport del bowling non è solo integrazione, ma agonismo e spettacolo allo stato puro.

I ragazzi seguiti dallo staff tecnico dello storico Coach Manlio Oliviero e del Coach Luca Florio, sono stati monumentali sotto la pressione di una finale nazionale.”

Orgoglio amaranto

La spedizione torinese si chiude così tra gli applausi scroscianti del pubblico del Funmily e l’entusiasmo dello staff tecnico e dei sostenitori al seguito.

Sportlandia si conferma ancora una volta un punto di riferimento imprescindibile nel panorama dello sport sociale e inclusivo di Livorno, portando i colori amaranto a competere ai massimi livelli nazionali.

Ai campioni di Sportlandia vanno i complimenti di tutta la città per aver scritto una bellissima pagina di sport