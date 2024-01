Home

Cronaca

Braccini (Fiom): “I lavoratori della Magna di Guasticce hanno scioperato 4 ore”

Cronaca

7 Gennaio 2024

Braccini (Fiom): “I lavoratori della Magna di Guasticce hanno scioperato 4 ore”

Livorno, 7 gennaio 2024 – Braccini (Fiom): “I lavoratori della Magna di Guasticce hanno scioperato 4 ore”

Venerdì 5 gennaio alla Magna di Guasticce (LI), azienda del settore automotive e specializzata in serrature per auto, con circa 530 dipendenti, la RSU ha proclamato uno sciopero di 4 ore alla fine di ogni turno di lavoro.

“L’adesione allo sciopero per protestare contro l’azienda riguardo alla gestione delle ferie dei lavoratori è risultata massiccia ” . Lo dichiara Massimo Braccini, segretario generale Fiom Livorno e Grosseto che prosegue:

“Alla Magna è aperta la cassa integrazione e bisognerebbe che vi fossero chiari criteri di scelta sulla rotazione dei lavoratori, precisando che la gestione delle ferie non è uno strumento di flessibilità

La RSU aveva provato a cercare un confronto con la direzione aziendale, ma a quanto pare non hanno ricevuto riscontro.

L’azienda ha il dovere di confrontarsi con la RSU e le Organizzazioni sindacali riguardo alle previsioni dell’attività produttiva, ai programmi che comportino, anche all’estero, nuovi insediamenti industriali o ampliamenti di quelli esistenti e le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti anche sull’occupazione, nonché sugli indicatori di bilancio e l’andamento recente e prevedibile dell’attività dell’impresa.

Non a caso, come organizzazioni sindacali, abbiamo richiesto alla Regione Toscana di convocare un incontro con l’azienda”

“A breve – conclude Massimo Braccini. – convocheremo un’assemblea con i lavoratori, sia per definire la piattaforma per il rinnovo del contratto aziendale, sia per decidere quali iniziative assumere se l’azienda continua a negare il confronto”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin