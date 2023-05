Home

Braciata e incendio nel parcheggio pubblico, Lega: “Le promesse abbinate all’inerzia potevano scatenare una tragedia”

30 Maggio 2023

Ancora una volta viene dimostrato come questa sia da considerarsi l'amministrazione delle promesse ma non dei fatti

Livorno 30 maggio 2023

Quanto accaduto l’altra notte sul Viale della Libertà con l’incendio del camper all’interno del parcheggio ormai da anni fuori controllo, è qualcosa di estremamente grave.

Riteniamo che questo evento poteva benissimo essere evitato se il Sindaco e l’Assessore Cepparello avessero mantenuto le promesse fatte.

Più volte Infatti erano stati segnalati campeggiatori abusivi all’interno di quel piazzale ideato a suo tempo dal Partito Democratico come parcheggio di scambio per raggiungere il centro città, ma totalmente e miseramente fallito nell’intento e nel progetto; l’amministrazione comunale, per bocca del sindaco e dell’assessore, sulle esplicite segnalazioni di cittadini e Consiglieri sulla situazione di campeggio abusivo in quell’area, aveva rassicurato in Consiglio Comunale e sulla stampa che sarebbe invece stata riportata la legalità al suo interno facendo sgomberare tutti i camper e roulotte con i loro occupanti.

Le promesse abbinate all’inerzia potevano scatenare una tragedia molto più grave di quanto poi accaduto; l’incendio dove ha preso fuoco solamente una roulotte per una grigliata a base di brace, poteva infatti diventare una tragedia ben più ampia viste le bombole del gas presenti e le numerose altre automobili parcheggiate lì vicino.

Ancora una volta viene dimostrato come questa sia da considerarsi l’amministrazione delle promesse ma non dei fatti.

Riteniamo che il sindaco e la Giunta debbano prendere finalmente tutti quei provvedimenti utili affinché; campeggiatori abusivi con camper e roulotte siano immediatamente e definitivamente sgomberati.

Speriamo che dopo questo evento si ponga finalmente rimedio a questa situazione indecorosa a pochi passi del centro cittadino.

Come Lega presenteremo immediatamente un’interpellanza affinché dalle promesse sbandierate fin dal passato, si passi finalmente ai fatti.

Carlo Ghiozzi – Capogruppo Lega Comune di Livorno

Michele Gasparri – Segretario Comunale Lega Livorno

