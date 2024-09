Home

Brandisce coltello in centro, denunciato

24 Settembre 2024

Livorno 24 settembre 2023 – Brandisce coltello in centro, denunciato

I Carabinieri della Stazione di Campo Elba, nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà un quarantenne del posto per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

In pieno giorno, intorno alle 10:00, a seguito ad alcune segnalazioni da parte dei cittadini che avevano notato un uomo aggirarsi nella centralissima via Roma di Marina di Campo brandendo un coltello, i militari sono intervenuti ed hanno individuato l’uomo il quale, sottoposto a controllo ha mostrato, consegnandolo, un coltello della lunghezza complessiva di 28 cm, di cui 12 solo di lama.

Il 40enne, che non ha saputo fornire una giustificata motivazione riguardo al possesso ed il porto in luogo pubblico di arma bianca, si è visto quindi sequestrare dai militari il coltello ed è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Livorno per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.