Brasini, Celi, Gambini e Lenzi, del Livorno Rugby, protagonisti nel CDFP di Roma

Rugby

28 Settembre 2023

Livorno 28 settembre 2023

I talentuosi atleti dell’Unicusano Livorno, classe 2005 Tommaso Gambini e Giorgio Lenzi hanno partecipato, mercoledì 27 settembre, come atleti di interesse nazionale under 19, all’allenamento del Centro di Formazione Permanente di Roma.

Al CDFP capitolino sono attivi, da questa stagione, altri due giocatori di indubbio spessore del Livorno Rugby. Si tratta di Christian Brasini (pilone destro) e Pietro Celi (mediano di apertura), già protagonisti con la maglia dell’Italia under 18.

Gambini, seconda linea, e Lenzi, trequarti centro, sono stati invitati ufficialmente dalla FIR per l’allenamento di mercoledì. Il quartetto labronico Brasini–Celi–Gambini–Lenzi giocherà questo sabato, a Parma, in rappresentanza del CDFP di Roma, nel triangolare con i CDFP di Milano e Treviso. Il tutto a dimostrazione del valore dei quattro giocatori biancoverdi, da tempo all’attenzione dei tecnici federali.

Da sempre la società delle Tre Rose cura con puntiglio il proprio vivaio e la crescita dei propri atleti.

Gli eccezionali risultati colti dalle rappresentative giovanili, che peraltro hanno trovato un rilevante spazio nel libro, uscito negli scorsi mesi, ‘Biancoverdi in meta; la storia del Livorno Rugby 1931’, dimostrano la bontà dell’opera svolta dal club.

I livornesi si sono assicurati lo scudetto under 18 nel 2000 e il secondo posto nazionale sia con l’under 16 nel 2015, sia con l’under 17 nel 2022. Un risultato, quello del 2022, conquistato con in campo – e non come semplici comprimari – Brasini, Celi, Gambini e Lenzi. Punta decisamente in alto, nel campionato èlite al via il prossimo 8 ottobre, la squadra under 18 dell’Unicusano Livorno Rugby, nella quale Gambini e Lenzi e i loro coetanei classe 2005 figurano come rientranti.

