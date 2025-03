Home

15 Marzo 2025

Livorno 15 marzo 2025 Brasini e Celi, del Livorno Rugby, splendidi protagonisti nell'Italia under 20, vittoriosa sull'Irlanda

Nel corso di questa stagione agonistica eccezionale, caratterizzata da risultati di primissimo piano sia della prima squadra, in A, sia delle rappresentative giovanili, con le formazioni under 18 e gli under 16 brillanti protagoniste nei rispettivi campionati èlite, non stanno mancando, per l’Unicusano Livorno Rugby anche soddisfazioni ‘internazionali’.

Memorabile il successo ottenuto dall’Italia under 20, nella piovosa serata di venerdì 14, al ‘Monigo’ di Treviso, contro i pari età dell’Irlanda, nella quinta ed ultima giornata del ‘Sei Nazioni’ di categoria.

Gli azzurrini si sono imposti 15-12, in un match dal doppio volto: dominio dei locali nel primo tempo, chiuso sul 15-0, e sofferenza nella ripresa, nel quale gli ospiti hanno fimato un parziale di 0-12. Si è trattato del primo successo sugli irlandesi nella storia del torneo giovanile firmata dall’Italia under 20.

L’unico successo precedente, infatti, era arrivato nel 2017 al Mondiale, ma mai nel Sei Nazioni. Gli azzurrini, con 10 punti, hanno sfiorato il podio ma hanno chiuso quarti, perché il Galles ha fatto l’impresa e a sua volta ha battuto l’Inghilterra conquistando il terzo posto.

Questa la classifica finale del Sei Nazioni under 20: Francia vincitrice a quota 20, Inghilterra 18, Galles 12, Italia 10, Scozia 7, Irlanda 6.

Nelle fila dell’Italia under 20 in grandissima evidenza due talentuosi giocatori dell’Unicusano Livorno, entrambi classe 2006 e dunque potenzialmente a disposizione della stessa rappresentativa giovanile azzurra anche nella prossima stagione. Si tratta del mediano di apertura Pietro Celi e del pilone sinistro Christian Brasini.

Celi, livornese doc, ha disputato tutta la gara contro gli irlandesi: di spessore la sua regia, lucida ed efficace. Una prestazione coi fiocchi, e non solo per i cinque punti di piede da lui realizzati (1/1 nei piazzati, 1/2 nelle trasformazioni). Brasini (188 centimetri di altezza, 114 chilogrammi di peso), originario di Montepulciano e livornese d’adozione, ha giganteggiato in prima linea. I due giocatori biancoverdi sono in costante crescita.

