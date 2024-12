Home

11 Dicembre 2024

LIVORNO, 11 dicembre 2024 Breast Unit, a Livorno donate 160 borse porta drenaggi fatte a mano

Le volontarie del gruppo “Le bimbe riusano” assieme all’associazione “Livorno Donna” hanno consegnato 160 borse porta drenaggi per la Breast Unit da destinare alle pazienti operate al seno. Ad accoglierle Leonardo Barellini, direttore dell’Oncologia chirurgica ricostruttiva della mammella e Michela Panconi, direttrice della Radiologia Senologica Livorno Cecina Piombino Elba assieme ai loro staff.

“Vogliamo esprimere il nostro più sentito ringraziamento a nome dell’intera Breast Unit – dicono Barellini e Panconi – a tutte le volontarie coinvole nell’iniziativa per il loro generoso contributo. La consegna delle borse rappresenta un gesto di grande sensibilità e attenzione verso le nostre pazienti. Questi dispositivi non solo offrono un supporto pratico durante il percorso post-operatorio, ma trasmettono anche un prezioso messaggio di vicinanza e solidarietà. La vostra dedizione e il vostro impegno dimostrano come il lavoro di squadra e la collaborazione possano fare la differenza nella vita delle persone. Grazie di cuore per il vostro esempio di altruismo e per il sostegno prezioso che ci offrite nel nostro cammino verso la cura e il benessere delle pazienti”.

“Ognuna di noi è stata colpita personalmente o come familiare stretto da questa malattia – racconta Federica Pracchia, infermiera dell’Educazione e Promozione della Salute e tra le fondatrici del gruppo “Le bimbe riusano” – per questo abbiamo deciso di unirci per parlare, scambiarci opinioni e soprattutto… produrre. Così come primo progetto abbiamo deciso di realizzare delle borsine di stoffa, facilmente lavabili, da utilizzare come porta drenaggi e regalarle alle pazienti della Breast Unit per farle arrivare un messaggio di vicinanza da parte di altre donne che lottano insieme a loro. Tutto il materiale, ci teniamo a sottolinearlo, ci è stato donato grazie al passaparola delle persone. Le nostre iniziative non finiscono comunque qui e per avere maggior informazioni è possibile consultare i nostri canali social”.

“Siamo felici di aver partecipato a questa iniziativa – dice Maria Rosaria Sponzilli, presidente dell’associazione “Livorno Donna” – che porta un messaggio di sostegno a tutte le donne operate. La nostra associazione, nata nel 2004, persegue fini di solidarietà sociale, fornisce informazioni sulla prevenzione oncologica non solo del tumore al seno, sugli stili di vita e sulla salute in generale delle donne. Per il nuovo anno sono previste altre iniziative di informazione e sensibilizzazione realizzate grazie anche alla collaborazione dei professionisti dell’Azienda sanitaria”

