2 Febbraio 2022

Bretella di Salviano, Gazzetti: “Ce l’abbiamo fatta! Un altro obiettivo raggiunto”

Livorno 3 febbraio 2022

Inaugurazione bretella di Salviano, il consigliere regionale Francesco Gazzetti dichiara

“Ce l’abbiamo fatta!

La bretella di Salviano, con il suo nuovissimo ponte, è aperta e transitabile.

Questa opera attesa da tempo è stata inaugurata nelle scorse ore ed è stata realizzata dalla Regione nell’ambito di un più ampio intervento di riduzione del rischio idraulico.

La presenza del Presidente Eugenio Giani e dell’assessora alla protezione civile Monia Monni hanno nuovamente dimostrato quale sia l’attenzione della Regione per questi interventi realizzati grazie al Genio Civile e seguiti, passo passo, anche dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Luca Salvetti e dai suoi assessori e tecnici.

Per me si tratta di una grandissima soddisfazione perché è un altro obiettivo raggiunto; un impegno rispettato e che segna una risposta concreta alle istanze rappresentate in questi anni da abitanti, cittadini e dal circolo PD Circolo PD E. Berlinguer Salviano-La Leccia che ringrazio per la sua azione.

Alla fine della cerimonia di inaugurazione ho voluto presentare al Presidente e all’assessora Monni sia il capocantiere che il direttore dell’impresa che ha realizzato materialmente l’opera.

In questi mesi sono andato a trovarli più volte e mi avevano raccontato il loro impegno per questa opera.

Saranno ancora loro ad eseguire l’altra parte dell’intervento che interesserà il vecchio ponte di Salviano e sono certo che anche in questa occasione metteranno lo stesso impegno e la stessa qualità nelle lavorazioni.

L’inaugurazione delle scorse ore è, infatti, un momento importante di un impegno che prosegue: ecco perché con l’assessora Monni, che ringrazio di cuore per la sua costante attenzione ed il suo grandissimo impegno, il dirigente regionale Massimo ed il responsabile del Genio Civile Pistone abbiamo voluto utilizzare anche questa occasione per fare un sopralluogo: siamo andati a vedere i lavori in corso di svolgimento sul Rio Ardenza.

Un intervento davvero impressionante e che rappresenta un altro importantissimo tassello per la riduzione del rischio idraulico anche in quel comparto.

Anche qui un grande grazie va a chi sta seguendo i lavori ed a chi li sta realizzando.

Tornando verso casa sono poi voluto passare alla nuova bretella e vi confesso che vederla già utilizzata da molte persone mi ha fatto una gran bella sensazione.

Ed allora, oggi più che mai, avanti così!”

