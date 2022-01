Home

19 Gennaio 2022

Bretella di Salviano, il PD organizza assemblea pubblica online su Facebook

Parteciperanno: Salvetti, Gazzetti e Mirabelli

Livorno 19 gennaio 2022

Oggi, mercoledì 19 Gennaio, con inizio alle ore 18,40, si svolgerà un’Assemblea pubblica online su piattaforma Facebook, sulla questione della Bretella stradale di Salviano; una infrastruttura viaria di valenza locale e cittadina attesa da molti anni e oggi, finalmente, oramai prossima alla sua completa realizzazione, alla sua inaugurazione e quindi alla sua apertura al traffico.

L’Assemblea del 19 Gennaio è stata promossa dal Circolo PD Enrico Berlinguer Salviano – La Leccia

Partecipano all’Assemblea online:

il Sindaco Luca Salvetti; il Consigliere regionale Francesco Gazzetti; il Segretario dell’Unione comunale di Livorno Federico Mirabelli; i Consiglieri comunali Irene Sassetti e Valerio Ferretti.

Introduce e coordina l’incontro il Segretario del Circolo Salviano – La Leccia Alberto Brilli.

Tutti coloro che sono interessati possono partecipare andando alla pagina Facebook del Circolo PD Enrico Berlinguer Salviano – La Leccia. Link del sito:

https://www.facebook.com/circoloPD.Berlinguer.livorno

Il nostro Circolo – dichiara Alberto Brilli – esprime una grande soddisfazione per l’avvenuto completamento della Bretella stradale di Salviano (collegamento rotatoria via dei Pelaghi/via Costanza con via Impastato – rotatoria della Leccia; reso possibile con la costruzione del Ponte sul Rio Maggiore ).

Questa nuova strada integra, si aggiunge alla viabilità attuale per renderla più razionale e sostenibile.

Quest’opera va a merito della Regione toscana la quale la inserì nel programma degli interventi post alluvione del Settembre 2017; va a merito dell’attuale Amministrazione comunale che ci ha creduto e si è impegnata; va infine a merito delle forze sociali e dei cittadini di una vasta area territoriale.

Alcuni anni fa centinaia e centinaia di residenti firmarono una petizione popolare.

Il Circolo del PD è sempre stato in prima linea, da protagonista, producendo nel tempo tre manifestazioni di strada, molte Assemblee popolari e una molteplicità di iniziative.

Un ringraziamento sincero, infine, va rivolto ai tecnici del Genio civile e delle Amministrazioni pubbliche che hanno gestito con professionalità le varie operazioni dei lavori.

Un prima battaglia vinta. Naturalmente ora si aprono nuovi problemi:

quello di creare una viabilità di area ancora più adeguata rispetto a quella attuale ( tutte le strade previste dalla Convenzione di Borgo di Magrignano e altro ancora ).

Come è noto dopo l’alluvione del 10 Settembre 2017 i tecnici individuarono una criticità idraulica dell’attuale ponte in via di Salviano ( quello vicino alla Casa del Popolo ) indicando l’esigenza di un suo rifacimento per motivi di sicurezza.

La cosa importante da sottolineare è che la posizione sin da subito assunta dal Circolo PD di Salviano – La Leccia ( ovvero rendere pienamente carrabile il nuovo Ponte ricostruito ) è stata ed è la scelta concreta del Sindaco e del Comune di Livorno che a tal fine si sono impegnati concretamente.

