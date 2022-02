Home

2 Febbraio 2022

Bretella di Salviano, Salvetti: “è una giornata significativa che tantissimi cittadini aspettavano da anni”

Livorno 2 febbraio 2022

Oggi è una giornata significativa che tantissimi cittadini aspettavano da anni.

Lo dichiara il sindaco di Livorno Luca Salvetti al taglio del nastro della bretella di Salviano.

L’inaugurazione e l’apertura della Bretella di Salviano ha un triplice significato, – prosegue il sindaco Salvetti –

Il primo è legato alla sicurezza generale del territorio dopo l’alluvione del 2017

il secondo è relativo alla possibilità con questa opera di riorganizzare completamente la viabilità e la vivibilità del quartiere

il terzo è unito in maniera forte al concetto di superamento di tutte le complicazioni burocratiche per realizzare un opera pubblica, superamento ottenuto attraverso la volontà e l’attenzione puntuale delle istituzioni come Regione, Genio Civile e Amministrazione Comunale.

Il lavoro è completato dopo che da oltre 15 anni non si erano mai trovate la formula e la collaborazione giusta per definire l’intervento.

È per questo che c’è grande soddisfazione, gli obbiettivi sono tutti centrati grazie ad una rete che ha messo insieme tutti i soggetti interessati.

