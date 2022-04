Home

Brevi di nera a Livorno del giorno di Pasqua

18 Aprile 2022

Livorno 18 aprile 2022

In questo giorno di Pasqua, vi riportiamo in breve gli episodi di cronaca nera avvenuti oggi a Livorno

67ENNE TROVATA MORTA IN CASA

Una donna di 67 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione in via Badaloni. La donna non rispondeva più alle chiamate del figlio che allarmato ha chiamato il 112. Secondo il medico legale il decesso presumibilmente per cause naturali, sarebbe avvenuto nelle scorse 24 ore

Finestrini rotti nelle auto in sosta sui fossi

Ancora furti nelle auto parcheggiate sugli scali Manzoni. Spaccati i finestrini delle auto in sosta lungo i fossi. Ancora finestrini rotti per pochi spiccioli trafugati all’interno delle macchine e in alcuni casi nemmeno per quelli

Fortezza Nuova, minore danneggia i bagni pubblici. In tasca aveva hashish

Intorno alle ore 16 di ieri, sabato 16 aprile un ragazzino ha danneggiato i bagni pubblici in Fortezza Nuova, Il ragazzino dopo una segnalazione è stato fermato dagli agenti di polizia e di sua spontanea volontà ha consegnato il minore ha consegnato 2,48 grammi hashish

Baby-ladri tentano di sfondare il muro del bar-gelateria in via del Pastore

Tre ragazzini alle 04 di mattina, passando da un fondo attiguo, hanno provato a sfondare il muro della gelateria Ardenza in via del Pastore.

A seguito della chiamata al 112 di alcuni vicini insospettiti dai rumori, gli agenti della polizia intervenuti sul posto hanno fermato due dei tre minori

Si tratta di un tredicenne ed un quattordicenne. Per il quattordicenne è scattata la denuncia al tribunale dei minori e poi affidato alla nonna, il tredicenne è stato riconsegnato alla madre

