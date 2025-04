Home

17 Aprile 2025

Livorno 17 aprile 2025 Brian di Nazareth, Libertà Livorno invita la cittadinanza alla proiezione del film di Terry Jones

Libertà Livorno invita la cittadinanza alla proiezione del film Brian di Nazareth di Terry Jones presso la sua sede a Livorno in Borgo Cappuccini 25, il 18 aprile 2025 alle ore 21.00

Dopo Il Senso della Vita, proponiamo un altro film dei Monty Python, in una versione rarissima: doppiaggio originale del 1991 e una scena tagliata.

Un film di critica socio-religiosa scomodo, tanto che la EMI si ritirò dal progetto e fu George Harrison dei Beatles a finanziare parte del film di tasca sua.

Inutile dirlo, nella vaticana Italia uscì solo 12 anni dopo, perché ritenuto blasfemo.

In realtà il film non parla di Gesù, ma appunto di Brian, anche se non si può nascondere che si tratta proprio di una versione satirica della storia evangelica.

Un film bizzarro e divertente, mai volgare, per nulla blasfemo se guardato con apertura mentale e carico di riferimenti a derive socio-culturali (es. l’identità di genere) di cui da noi si è appena iniziato a parlare.