16 Febbraio 2026

Briciola cerca casa: dolce, equilibrata e pronta a fidarsi ancora

È entrata in canile a giugno 2025 come cane vagante. Nessuna valigia, nessuna storia scritta nero su bianco, solo due occhi pieni di domande. Lei si chiama Briciola, ma il suo cuore è grande, grande davvero.

Oggi si trova al canile comunale “La Cuccia nel Bosco”, in via del Vallin Buio 2, in zona Pian di Rota. E chi la incontra capisce subito una cosa: Briciola non è un cane “difficile”, non è un cane da rieducare, non è un cane problematico. È una cagnolina collaborativa, affettuosa, socievole. Una di quelle che ti guarda come se ti conoscesse da sempre.

Al guinzaglio è bravissima. Cammina serena, senza strattoni, senza ansia. Si lascia guidare, si fida. È un cane gestibile, adatto anche a chi cerca una compagna equilibrata, pronta a condividere passeggiate, giornate tranquille, momenti di vita vera.

In canile la definiscono dolce e disponibile, sempre pronta al contatto con le persone. Non chiede molto: una carezza, una voce gentile, una presenza. E in cambio sa dare quella fedeltà silenziosa che solo i cani sanno offrire.

Come tutti gli ospiti della struttura, anche Briciola aspetta una possibilità concreta. Una famiglia che la scelga non per impulso, ma per amore. Una casa dove possa finalmente smettere di essere “il cane vagante entrato a giugno” e diventare semplicemente parte della famiglia.

Briciola non chiede il mondo. Chiede qualcuno che la scelga. E magari quel qualcuno sei proprio tu.

Chi desidera conoscerla può visitarla durante gli orari di apertura del canile.

Per informazioni sull’adozione è possibile contattare l’Ufficio Tutela Animali dal lunedì al venerdì al numero 333 6115042 (in orario di ufficio), oppure Giovanna Giusti, presidente dell’associazione ALCA, tutti i giorni al 370 3640233. È disponibile anche l’indirizzo email animali@comune.livorno.it.

