Briciola cerca una nuova famiglia
Livorno, 17 settembre 2025 Briciola cerca una nuova famiglia
Briciola è una meticcia, simil pitbull, con il pelo corto color marroncino. Ha circa due anni ed è ospite del Canile municipale da giugno 2025, quando venne trovata vagante nel territorio comunale. Al momento del ritrovamento zoppicava vistosamente, ma oggi, grazie alle cure ricevute, sta bene ed è molto dinamica. È affettuosa, curiosa e brava al guinzaglio. Cerca una famiglia con cui creare un rapporto speciale.
È possibile andare a conoscerla al canile “La Cuccia nel Bosco” (in via Vallin Buio 2).
Fino al 30 settembre il canile sarà aperto:
-
Lunedì 8.30-12.30
-
Martedì 8.30-12.30 e 14.30-18.00
-
Mercoledì 8.30-12.30
-
Giovedì 8.30-12.30 e 14.30-18.00
-
Venerdì 8.30-12.30
-
Sabato 11.00-12.30 e 15.30-18.00
-
Domenica 11.00-12.30
Dal primo ottobre scatterà l’orario invernale, consultabile sulla pagina della Rete Civica dedicata al canile: https://www.comune.livorno.it/
Per informazioni contattare l’Ufficio Tutela Animali al numero 0586 820351-353 (cell 3336115042) in orario di ufficio oppure scrivere all’indirizzo email animali@comune.livorno.it.