Bricks, in piazza a Rosignano Solvay la festa del mattoncino

24 Luglio 2022

Bricks, in piazza a Rosignano Solvay la festa del mattoncino

“Bricks, la festa del mattoncino”: il 25 luglio una serata dedicata al divertimento di bambini e famiglie

Rosignano (Livorno) 24 luglio 2022

Lunedì 25 luglio, dalle ore 17.30 alle ore 22.30, in piazza della Repubblica a Rosignano Solvay andrà in scena “Bricks, la festa del mattoncino”.

Si tratta di un evento innovativo e interattivo che avrà come protagonista assoluto il mattoncino colorato più famoso del mondo, con l’ausilio degli intrattenitori di Circowow, veri specialisti di divertimento ed allegria.

Per l’occasione, saranno allestite diverse zone gioco, vari tavoli e attività con diversi gradi di difficoltà, ai quali sarà possibile iscriversi, anche in gruppo, in maniera gratuita sul momento.

La “costruzione“ di merende e minicene sarà a cura del catering di Pasticceria Cucchiara, Pasticceria Baldini e Bar Centro Rosignano che con grande disponibilità hanno accettato di partecipare a questa giornata con alcune loro creazioni gastronomiche.

La struttura che domina la piazza ospiterà il primo evento che l’Amministrazione Comunale ha voluto regalare ai bambini e alle loro famiglie.

“Durante i lunghi mesi della pandemia – spiega la Vicesindaca Licia Montagnani – abbiamo spesso pensato che sarebbe stato doveroso dedicare ai bambini e ai ragazzi un evento mirato che potesse restituire loro la gioia e l’allegria che le quarantene e l’isolamento forzato avevano parzialmente tolto.

Per questo all’interno della programmazione estiva di quest’anno abbiamo inserito Bricks, la festa del mattoncino più famoso del mondo, regalando ai bambini la possibilità di cimentarsi in costruzioni condivise e strutture multiformi.

I cittadini e i turisti che parteciperanno all’iniziativa in piazza della Repubblica potranno sfruttare anche l’area fitness adiacente, il percorso di sport e salute che dalla piazza porta allo Skate Park, già tanto apprezzato dai nostri giovani”.

Il mattoncino diventa quindi simbolo di costruzione di possibilità, di potenziale creativo ed è così che il designer di eventi Filippo Chiadò Puli lo ha interpretato in un evento innovativo creando un’esperienza unica che coniuga tecnologia e manualità.

Alle famiglie verrà consegnato un kit di mattoncini e a turno i gruppi saranno guidati da uno speaker in un’attività interattiva di gioco a tema in cui sfidarsi a colpi di creatività.

Sarà allestita anche un’area giochi da tavolo con oltre 12 titoli di giochi a tema sul mattoncino da sperimentare, due percorsi a tema Mario Bros nei quali si potrà scegliere di giocare con Mario o Luigi e ancora l’utilizzo della realta’ aumentata nell’ area Hidden Side e nell’area musicale Vidiyo ci permetteranno grazie all’uso di diversi Ipad di giocare con la tecnologia e con i mattoncini, l’area di costruzione libera con mattoncini adatti a grandi e piccoli e infine l’area dedicata al coding e alla robotica con la presenza di due attrazioni interattive e tecnologiche.

