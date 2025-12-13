Home

Brigata Paracadutisti Folgore: avvicendamento al vertice, Paduano nuovo comandante

13 Dicembre 2025

Brigata Paracadutisti Folgore: avvicendamento al vertice, Paduano nuovo comandante

Livorno 13 dicembre 2025 Brigata Paracadutisti Folgore: avvicendamento al vertice, Paduano nuovo comandante

Si è svolto, presso il Centro Addestramento di Paracadutismo, l’avvicendamento al vertice della Brigata paracadutisti “Folgore” tra il Generale di Brigata Federico Bernacca, e il Colonnello Dario Paduano, alla presenza del Comandante delle Forze Operative Terrestri, Generale di Corpo d’Armata Lorenzo D’Addario, e di numerose autorità civili, militari e religiose locali.

Il Generale Bernacca ha lasciato il comando al termine di un periodo caratterizzato da attività operative e addestrative, condotte dai baschi amaranto sia in territorio nazionale, sia all’estero. Inoltre, l’unità è stata interessata nello sviluppo di diverse progettualità di potenziamento mirate a garantire ed incrementare le capacità operative del personale in un’ottica di efficienza e di versatilità d’impiego ponendo particolare enfasi sulle capacità di poter operare negli attuali scenari.

In particolare, è stato avviato il nuovo iter di formazione per paracadutista, è stata data forte spinta alla dimensione internazionale della Folgore, aumentando considerevolmente gli scambi internazionali addestrativi e le occasioni di crescita per il personale; è stato dato maggiore impulso all’attività peculiare di specialità, riprendendo gli aviolanci di massa ed incrementando le attività di aviorifornimento, approfondendo studi e sperimentando nuove procedure in tema aviolancistico, al fine di ottenere una maggior efficacia e versatilità.

La Folgore è stata altresì recentemente protagonista nell’importante fase della sperimentazione della Bolla Tattica in ambito Forza Armata, dotando le unità di droni per maturare la cultura rivolta all’impiego di nuove tecnologie sul campo di battaglia ed è al centro del processo di acquisizione della capacità di combattimento nei sotterranei ed in trincea. Non ultimo quest’anno ha concepito, organizzato e condotto l’annuale esercitazione Mangusta in un’ottica incentrata al massimo sviluppo della dimensione pluriarma, interforze e multinazionale.

Per le sue caratteristiche di dinamicità, flessibilità e prontezza operativa, la Brigata paracadutisti “Folgore” è tra gli strumenti a disposizione dell’Esercito per assicurare una capacità di risposta immediata e tempestiva in situazioni di crisi e ad esigenze che richiedono di impiegare forze anche in località difficilmente raggiungibili, grazie alla peculiarità dell’inserimento di personale e materiali mediante l’aviolancio in area di operazione.

