Home

Sport

Rugby

Brillante successo interno con i Cavalieri, nel campionato èlite per il Livorno Rugby under 19

Rugby

7 Febbraio 2023

Brillante successo interno con i Cavalieri, nel campionato èlite per il Livorno Rugby under 19

Livorno 7 febbraio 2023

Il girone di ritorno del campionato èlite, girone centro-sud, è cominciato per l’Unicusano Livorno Rugby under 19 in grande stile. Nella sfida interna con i Cavalieri Prato/Sesto – l’altra ‘big’ della palla ovale toscana -, i biancoverdi allenati da Luca Isozio e Alessandro Saltapari si sono imposti 24-14.

Quattro le mete siglate dai padroni di casa, due per gli ospiti.

Per i labronici un’affermazione – condita dal bonus-attacco – brillante e preziosa, che consente di avvicinare la sesta piazza in classifica, l’ultima posizione utile per guadagnare la permanenza nel girone élite, senza passare, nella parte iniziale della stagione 2023/24, dalle forche caudine dei cosiddetti barrage

Sul sintetico amico del ‘Maneo’, sotto un gradevole sole, i labronici, contro i Cavalieri – già battuti all’andata -, sono andati in crescendo.

Dopo lo svantaggio iniziale di 0-14 (due mete trasformate), i biancoverdi sono saliti in cattedra. Le mete del seconda linea Gragnani e del centro Nanni, condite da una trasformazione dell’apertura Isozio, hanno permesso di chiudere il primo tempo in ritardo di sole due lunghezze, 12-14. Nella ripresa, il definitivo sorpasso, con le mete del flanker Tori e del prima linea Gizzarelli (entrato nella ripresa), ancora con l’aggiunta di una trasformazione di Isozio. Per i biancoverdi, cinque punti tutti d’oro per la classifica.

Prossimo impegno fissato sul campo del fanalino di coda Valorugby Emilia.

Lo schieramento iniziale: Giunta; Taratufolo, Nanni, Lenzi, Piram; Isozio, Rossi; Lampugnale (cap.), Raffo, Tori; Bradac, Gragnani; Schillaci, Giammattei, Pisaneschi. Inizialmente in panchina Gizzarelli, Nicastro, Gambini, Carbonella, Fedi, Vallati, Antonucci.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin