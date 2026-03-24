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Cronaca

Brilli (PD): “Il Paese e Livorno a difesa della Costituzione”

Cronaca

24 Marzo 2026

Brilli (PD): “Il Paese e Livorno a difesa della Costituzione”

Livorno, 24 marzo 202

“Il risultato referendario ci consegna alcuni elementi politici su cui una riflessione è necessaria. La vittoria netta del NO, e un’affluenza decisamente maggiore rispetto alle ultime tornate elettorali, descrivono un Paese che individua nella salvaguardia della costituzione un elemento imprescindibile”.

Così il segretario dell’Unione Comunale PD Livorno, Alberto Brilli, che prosegue:

“Il richiamo delle urne, con un’affluenza su base nazionale intorno al 60%, indica chiaramente che la difesa dei valori costituzionali e democratici debba rappresentare sempre la stella polare di qualsiasi forza che si presenti all’elettorato, e che le forzature muscolari non pagano né in termini di consenso, né di credibilità.

La cultura costituzionale del Paese ha prevalso, dando un forte segnale di tenuta democratica. Dal voto di questi due giorni, ne esce un Paese più forte e più solido.

A livello locale riscontro con soddisfazione i risultati di Livorno Città, con un’affluenza del 66,53%, di molto superiore al dato nazionale, e una vittoria del NO schiacciante (circa il 68%).

Ringrazio i comitati del NO, le forze sociali e politiche con cui abbiamo condiviso questo percorso comune.

Un grazie alle volontarie e ai volontari del partito, che da oltre un mese hanno portato avanti con passione e spirito di servizio una campagna difficile ma appassionante, con banchetti, volantinaggi, e iniziative di approfondimento, e che anche in questi due giorni non si sono risparmiati, presidiando i seggi.

Possiamo essere orgogliosi di aver scritto una bella pagina di democrazia, un pezzo di storia del Paese.