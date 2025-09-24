Home

Politica

Politica

24 Settembre 2025

Brilli PD su italiani sulla Flottilla: “attacco deliberato al nostro Paese”

Livorno 24 settembre 2025 Brilli segretario PD Livorno: attacchi alla Global Sumud Flottiglia con cittadini italiani sono un attacco al nostro Paese

“L’Unione Comunale del Partito Democratico di Livorno condanna i gravissimi attacchi avvenuti nella notte a danno della Global Sumud Flotilla, la più grande missione umanitaria realizzata dalla società civile, con tante piccole imbarcazioni partite dal Mediterraneo e in viaggio per Gaza per consegnare gli aiuti umanitari e chiedere la fine dell’assedio del popolo palestinese da parte del governo criminale di Netanyahu.

Il nostro parlamentare Arturo Scotto, a bordo di una delle imbarcazioni della flottilla, ci ha riferito attacchi di droni a partire dalla mezzanotte. I droni sorvolando sopra la flottilla hanno lanciato bombe sonore su imbarcazioni, flash bang, polveri urticanti. In questo frangente anche qualche comunicazione è stata parzialmente interrotta.

Non ci sono feriti, ma sono state danneggiate alcune barche, è stata colpita anche una barca con a bordo italiani, la Morgana. La situazione rimane complessa. La nostra Segretaria Elly Schlein, alla partenza della flottilla aveva inviato una lettera a Giorgia Meloni per chiedere che il governo italiano vigilasse e garantisse l’incolumità degli equipaggi impegnati nella missione umanitaria. Impegno che Meloni non ha rispettato. L’attacco intimidatorio di questa notte alle imbarcazioni della Flottilla con cittadini e cittadine italiane a bordo, costituisce un attacco deliberato al nostro Paese.

Come Partito Democratico chiediamo nuovamente al Governo Meloni di garantire l’incolumità dei cittadini e delle cittadine italiane a bordo delle imbarcazioni e di prendere una posizione chiara e forte per interrompere l’assedio israeliano a Gaza a difesa del diritto internazionale e dei diritti umani. Allo stesso modo chiediamo di conoscere la provenienza dei droni che hanno colpito nella notte le imbarcazioni nei pressi di Creta , che hanno messo a rischio la vita di molte persone.” lo dichiara con una nota Il segretario dell’Unione Comunale PD Livorno, Alberto Brilli

