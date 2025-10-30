Home

Brividi a pranzo, un pizzico di magia tra i banchi di scuola

30 Ottobre 2025

Livorno, 30 ottobre 2025

In occasione della festa di Halloween, sempre più amata dai bambini e attesa con entusiasmo anche nelle scuole, l’Ufficio Ristorazione del Comune di Livorno, in collaborazione con Cirfood, la ditta affidataria del servizio mensa, ha ideato per venerdì 31 ottobre un menù speciale per portare un pizzico di magia anche tra i banchi.

Il pranzo di Halloween sarà all’insegna del gusto e dell’equilibrio nutrizionale, pensato per unire divertimento e sana alimentazione.

Per i bambini del nido è previsto un menù con pasta al pomodoro, petto di pollo impanato al forno e patatine arrosto.

Nelle scuole dell’infanzia e primarie, invece, il menù comprenderà gnocchi al pomodoro, crocchette di pollo e olive.

Per tutti, a chiudere in dolcezza, un dolce soffice alla zucca, perfetto per celebrare l’autunno e la giornata più “spaventosa” dell’anno.

Con questa iniziativa, il Comune di Livorno conferma la propria attenzione al benessere alimentare dei piccoli utenti delle mense scolastiche, promuovendo un’alimentazione sana, varia e di qualità anche nelle giornate di festa.

Un modo originale per celebrare Halloween con allegria e gusto, trasformando il momento del pranzo in un’occasione di convivialità con qualche brivido di divertimento.

A partire da lunedì 3 novembre, entrerà inoltre in vigore il nuovo menù invernale, elaborato dai dietisti di Cirfood, dall’Ufficio Ristorazione e Servizi Scolastici in collaborazione con la Commissione Mensa Cittadina.

Il menù sarà articolato su tre stagioni e sei settimane, per garantire una maggiore varietà dei piatti e un perfetto equilibrio con la stagionalità dei prodotti.