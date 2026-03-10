Home

10 Marzo 2026

Bronzo per Emma Cicero al Trofeo Italia Esordienti B – Leinì

Livorno 10 marzo 2026 Bronzo per Emma Cicero al Trofeo Italia Esordienti B – Leinì

La Palestra Senshi Livorno ha preso parte alla prima tappa del Trofeo Italia Esordienti B, uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario nazionale giovanile. La manifestazione, ospitata a Leinì, Torino, ha visto la partecipazione di oltre 800 atleti provenienti da tutta Italia, confermandosi un banco di prova fondamentale per i giovani judoka che ambiscono alla ranking nazionale e a futuri traguardi agonistici.

La giornata si è aperta con la gara del judoka Mattia Liparulo, schierato nella categoria 55 kg, una delle più numerose e competitive del torneo, con ben 76 atleti in gara.

Mattia ha affrontato un avversario di alto livello già al primo incontro. Nonostante l’impegno e la determinazione, il match non è andato a suo favore e, purtroppo, il suo avversario non è stato successivamente recuperato. Questo ha impedito a Mattia di rientrare in gioco attraverso i ripescaggi, chiudendo così la sua gara in questa tappa. Un’esperienza comunque importante per il giovane atleta livornese perché confrontarsi in una categoria così affollata e qualificata rappresenta un passo importante nel suo percorso di crescita tecnica e mentale.

Nel pomeriggio, invece, l’agonista Emma Cicero ha conquistato una meritatissima medaglia di bronzo. Emma ha affrontato la gara con lucidità, determinazione e grande maturità tattica, dimostrando di saper gestire la pressione di un torneo nazionale di così alto livello. Incontri intensi dove, scelte tecniche efficaci, le hanno permesso di salire sul podio e portare a casa un risultato di grande valore. Dopo aver vinto due incontri per Ippon, nella semifinale ha perso per sanzioni.

Questa medaglia rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un segnale incoraggiante per tutto il gruppo agonistico della palestra di via Grotte delle Fate di Livorno.

“La partecipazione al Trofeo Italia di Leinì ha offerto ai nostri giovani atleti un’importante occasione di confronto con il meglio del judo nazionale. La medaglia di Emma e l’esperienza maturata da Mattia sono uno stimolo per affrontare con fiducia le prossime competizioni infatti, siamo già al lavoro per i prossimi appuntamenti sul tatami” ha affermato il Tecnico Monica Iacorossi che sta accompagnando i due giovani atleti in questo percorso.