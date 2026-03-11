Bronzo per Gabriel Penzo alla Rapir Cup di Zagabria

Ottima prestazione internazionale per il giovane fiorettista Gabriel Penzo, che ha conquistato uno splendido terzo posto alla Rapir Cup di Zagabria, prestigiosa competizione giovanile di fioretto che richiama ogni anno giovani atleti provenienti da numerosi paesi europei.

Nella gara Under 13, Penzo ha condotto una prova di grande solidità tecnica e carattere, dominando gli assalti fin dalle prime fasi della competizione. Il giovane atleta del Circolo Scherma Fides ha proseguito il proprio percorso con autorità anche nelle eliminazioni dirette, imponendosi nei quarti di finale sul campione croato in carica, risultato che gli ha aperto le porte della semifinale.

Nell’assalto che valeva l’accesso alla finale, Gabriel ha affrontato il connazionale Monti, arrendendosi solo al termine di un confronto combattuto e chiudendo così la gara sul terzo gradino del podio.

Il bronzo conquistato nella capitale croata rappresenta un risultato di grande valore per il giovane fiorettista amaranto e un segnale molto incoraggiante in vista dei prossimi appuntamenti nazionali, a partire dalla seconda prova nazionale, dove Penzo potrà proseguire il proprio percorso di crescita confrontandosi con i migliori atleti della categoria.

La prestazione ottenuta a Zagabria conferma la qualità del lavoro svolto nel settore giovanile del Circolo Scherma Fides, guidato dal Maestro Giuseppe Pierucci, responsabile tecnico del fioretto, insieme al Maestro Lorenzo Angelelli e agli istruttori Roberto Bellucci ed Elia Sardelli, che accompagnano quotidianamente la crescita tecnica e sportiva dei giovani fiorettisti amaranto anche nelle esperienze internazionali.