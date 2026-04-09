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Brucia rifiuti non pericolosi, denunciato dalla forestale

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9 Aprile 2026

Brucia rifiuti non pericolosi, denunciato dalla forestale

Livorno 9 aprile 2026 Brucia rifiuti non pericolosi, denunciato dalla forestale

In linea con la sempre elevata sensibilità per la salvaguardia dell’ambiente in ogni suo aspetto, costante ed incisiva è l’azione posta in essere dal comparto Forestale dell’Arma dei Carabinieri, con la predisposizione anche di mirati servizi tesi alla prevenzione di illeciti. In tale ambito, i Carabinieri Forestali del Nucleo di Venturina Terme hanno contestato i reati ambientali di abbandono e combustione illecita di rifiuti a carico di una persona oltre la cinquantina della zona in qualità di titolare d’impresa agricola. I Carabinieri hanno infatti rilevato, a seguito d’intervento che, su un terreno agricolo della zona, di sua proprietà, era in atto la combustione di un cumulo di rifiuti non pericolosi riconducibili all’attività della sua impresa; in particolare, rotoballe di paglia e fieno avvolte in involucri e reti di plastica, plastiche varie, pellami ed altre parti di animali (per circa 6 metri steri), disattendendo in questo modo la norma ambientale che sanziona coloro che appiccano il fuoco a rifiuti abbandonati o depositato in maniera incontrollata (illecito previsto dall’art. 256 bis del D. Lgs. nr. 152 del 2006, il Testo Unico dell’Ambiente). Dalle attività condotte, essendo stata accertata una procedura di smaltimento rifiuti illegale, è conseguita la prevista segnalazione all’AG competente di Livorno.