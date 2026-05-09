Home

Provincia

Brucia sfalci troppo vicino al bosco: fiamme su 100 metri quadrati

Provincia

9 Maggio 2026

Brucia sfalci troppo vicino al bosco: fiamme su 100 metri quadrati

Rosignano Marittimo (Livorno) 9 maggio 2026 Brucia sfalci troppo vicino al bosco: fiamme su 100 metri quadrati

Un incendio boschivo provocato, secondo gli accertamenti dei Carabinieri Forestali, da un fuoco acceso troppo vicino alla vegetazione. È quanto avvenuto nei giorni scorsi nel territorio comunale di Rosignano Marittimo, dove una persona residente in zona è stata denunciata all’Autorità giudiziaria di Livorno con l’accusa di incendio boschivo colposo.

A conclusione delle verifiche effettuate dal Nucleo Carabinieri Forestale di Montenero, è emerso che l’uomo avrebbe dato alle fiamme alcuni residui vegetali accumulati in un’area adiacente a una zona boscata senza rispettare le distanze di sicurezza previste dalla normativa regionale. Da lì il rogo si sarebbe rapidamente propagato fino a coinvolgere circa 100 metri quadrati di superficie boschiva.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il responsabile avrebbe tentato di contenere autonomamente le fiamme in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, intervenuti poi per domare definitivamente l’incendio ed evitare conseguenze più gravi.

Nonostante il tentativo di arginare il rogo, la condotta è stata ritenuta imprudente dai Carabinieri Forestali, che hanno proceduto al deferimento a piede libero dell’uomo all’Autorità giudiziaria livornese. Oltre alla denuncia penale, nei suoi confronti è stata elevata anche una sanzione amministrativa da 120 euro, come previsto dalla normativa regionale in materia.

L’episodio riporta l’attenzione sull’importanza del rispetto delle regole nella gestione di fuochi e abbruciamenti di materiale vegetale, soprattutto in prossimità di aree boschive e in un periodo in cui il rischio incendi torna progressivamente ad aumentare con l’arrivo della stagione più calda. I controlli dei Carabinieri Forestali sul territorio proseguiranno anche nelle prossime settimane proprio per prevenire situazioni potenzialmente pericolose per l’ambiente e la sicurezza pubblica.