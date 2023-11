Home

“Bruciate il femminismo, il nichilismo, il ’68 e ridateci il patriarcato, ora!”, Diop (PD) a Gasperini (Lega): “Uno schiaffo alle donne uccise”

24 Novembre 2023

Livorno 24 novembre 2023 – “Bruciate il femminismo, il nichilismo, il ’68 e ridateci il patriarcato, ora!”, Diop (PD) a Gasperini (Lega): “Uno schiaffo alle donne uccise”

Il commento di Mia Diop (PD) al post Facebook di Lorenzo Gasperini (Lega) che riportiamo al temine dell’articolo

“Leggo con sconcerto le affermazioni dell’ex consigliere Gasperini. Uno schiaffo non solo alle oltre cento donne uccise quest’anno ma anche verso il prezioso lascito delle battaglie di civiltà del ‘68.

Vorrei ricordare al ex consigliere Gasperini che l’attuale condizione femminile è frutto di lotte secolari e che di strada ne abbiamo ancora tanta da fare.

La violenza di genere è un problema strutturale che trova profonde radici storiche nella nostra società. Come ho avuto modo di esprimere nel mio intervento in direzione nazionale, con una donna uccisa ogni tre giorni non possiamo più parlare di casi singoli ma di una piaga sistematica.

È aberrante affermare che il patriarcato sia la soluzione ai femminicidi anziché ammetterne che è proprio il modello patriarcale a creare la cultura di sopraffazione dell’uomo verso la donna in molti contesti.

La colpa è del femminismo se oggi perdiamo una sorella, una amica, una figlia o una compagna ogni 72h? È così che Gasperini intende affrontare la piaga dei femminicidi? Queste sono distrazioni di massa create per celare l’effettiva mancanza di politiche efficaci nel contrasto della violenza di genere.

Serve parlare di prevenzione, ancor prima che di repressione:

Tra le misure necessarie, serve istituire progetti di educazione all’affettività nelle scuole e serve una maggior tutela verso le donne che sporgono denuncia.

Come partito democratico ci opponiamo a questa narrazione vergognosa e aderiremo convintamente alla fiaccolata in nome di Giulia e di tutte le vittime di femminicio che avrà luogo sabato in piazza grande alle ore 17:30.

E no, non staremo zitte”.

Mia Diop

Responsabile Diritti e pari opportunità PD Unione comunale e membro direzione nazionale.

Il Post Facebook di Lorenzo Gasperini (Lega)

