Home

Sport

Basket

Brusa Us Livorno, prima vittoria nel campionato di basket C Silver

Basket

25 Ottobre 2021

Brusa Us Livorno, prima vittoria nel campionato di basket C Silver

Livorno 25 ottobre 2021

Il Brusa Us Livorno batte il Vela Viareggio 68-59 ed ottiene il primo successo nel campionato C Silver . Una partita condotta con autorità per larghissimi tratti, con qualche pausa nella seconda parte, che ha consentito agli ospiti di tornare minacciosamente sotto. Ma nella fase finale, Spinelli e compagni hanno trovato le giuste giocate per chiudere definitivamente i conti. Un passo avanti rispetto alle precedenti prestazioni, che potrebbe significare un passaggio importante per la stagione amaranto.

«È arrivata la prima vittoria – dice coach Tonarini – , nonostante ci siano ancora molte cose su cui lavorare. Abbiamo visto un netto miglioramento rispetto alle precedenti partite: bene l’atteggiamento, abbiamo tenuto un aggressività difensiva molto più alta, non costante, ma di maggiore livello. In attacco siamo riusciti a far girare bene la palla, abbiamo cominciato a capire che se sacrifichiamo un tiro per un passaggio ad un compagno, riusciamo ad ottenere un tiro migliore: la cosa che ci serve di più in tutto in questo campionato. Sono contento, nonostante le assenze di Ghezzani e Armillei, che ci avrebbero dato un aiuto in più. Contento dei ragazzi e della faccia che hanno messo. Speriamo di continuare così, fino al termine della stagione».

Il tabellino: Artioli 2, Del Monte 21, Fiore 11, Locci, Lulli 8, Mealli 8, Pantosti 7, Spinelli 11, Vivone, Zaccagna.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin