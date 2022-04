Home

4 Aprile 2022

Brusa UsLivorno Basket vince bene in Valdera. Un successo che carica in vista dei play out

Livorno 4 aprile 2022

Super vittoria per il Brusa Us Livorno, in serie C Silver, corsara sul difficile campo di Valdera: 64-73. La squadra allenata da Marco Pistolesi ha giocato una gran bella partita, superando una delle avversarie più quotate del girone. Un successo ottenuto con testa e coraggio, qualità che sembrano far ormai parte del bagaglio amaranto, e che potrebbero risultare fondamentali per i prossimi play out. A questo punto la posizione di classifica è saldissima a 18 punti, e restano solo due partite di regular season, prima di cominciare la fase decisiva, quella che conta per mantenere la categoria.

Le pariole di Pistolesi: «Una partita solida, di quelle che piacciono a me – commenta coach Marco Pistolesi-. Bene in difesa, intensità mentale, grande maturità da parte di tutti, anche cambiando un po’ le rotazioni. Siamo contenti di aver vinto su un campo difficile, e di aver allungato la striscia a due consecutive. Ci eravamo dati come obiettivo quello di arrivare a 20 punti, vediamo se riusciamo a vincerne un’altra delle ultime due. Un plauso alla mia squadra che ha eseguito il piano partita quasi alla perfezione: fa piacere perché vedi concretizzare il lavoro fatto in settimana. L’ultima, come avevo detto, di ottimi allenamenti. Tappa di avvicinamento ai play out con tanti aspetti positivi. Poi, quando le partite saranno da dentro o fuori, dovremo essere bravi a ripetere le stesse prestazioni».

Il tabellino: Artioli 3, Bernardini 3, Del Monte 15, Fiore 10, Ghezzani, Locci 2, Lulli 8, Nannipieri 7, Pantosti 15, Spinelli 10, Vukich. All. Pistolesi.

