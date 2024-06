Home

8 Giugno 2024

Livorno 8 giugno 2024 – Brutta Libertas, Roseto espugna il Pala Macchia. I video di gara 3

Una brutta Libertas ha ceduto il passo a un Liofilchem Roseto che – nonostante una serata terribile nel tiro da 3 (3 su 23, il 13%) ha meritato il successo. Abruzzesi sempre avanti nel punteggio (tranne il 21-20 per la Libertas a inizio secondo quarto). Amaranto schiacciati dalla pressione e mai lucidi in attacco dove le percentuali al tiro sono state bassissime (19 su 56, poco più del 33%). Ha tenuto la difesa, ma non è bastato anche perché il 5 ospite, Klyuchnyck ha trovato la serata perfetta: 29 punti e 8 rimbalzi, un rebus insoluto per i lunghi amaranto che pure si sono sbattuti per contenerlo.

Roseto sempre, avanti, dicevamo, ma Libertas sempre in scia anche perché ai ragazzi di Gramenzi è mancato il colpo del ko. Nel terzo e nell’ultimo quarto gli Abruzzesi hanno provato a scappare (29-40, poi 40-51), ma la LL è tornata a tiro (52-56) quando ormai era troppo tardi.

Si rigioca domenica alle 20,30. Roseto ha il match point. La Libertas dovrà provare a restare nella serie.

Akern Libertas Livorno – Liofilchem Roseto 56-62 (16-17, 10-12, 9-13, 21-20)

Akern Libertas Livorno: Luca Tozzi 13 (5/8, 0/0), Francesco Fratto 11 (3/6, 1/2), Andrea Saccaggi 9 (1/2, 1/6), Andrea Bargnesi 7 (2/2, 1/2), Gregorio Allinei 6 (0/4, 2/4), Tommaso Fantoni 5 (1/4, 0/0), Antonello Ricci 3 (0/2, 1/3), Dorin Buca 2 (1/2, 0/0), Leon Williams 0 (0/6, 0/2), Jacopo Lucarelli 0 (0/0, 0/1), Nicola Vicenzini 0 (0/0, 0/0), Federico Madeo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 18 – Rimbalzi: 36 5 + 31 ( Francesco Fratto , Gregorio Allinei 6) – Assist: 12 ( Leon Williams 5)

Liofilchem Roseto: Dimitri Klyuchnyk 29 (11/17, 0/2), Giordano Durante 9 (4/6, 0/2), Alessio Donadoni 9 (3/7, 1/7), Vangelis Mantzaris 6 (2/3, 0/6), Marco Santiangeli 5 (1/4, 1/5), Vincenzo Guaiana 3 (0/0, 1/1), Ousmane Maiga 1 (0/1, 0/0), Georges Tamani 0 (0/2, 0/0), Elhadji Thioune 0 (0/1, 0/0), Andrea Petracca 0 (0/0, 0/0), Brian Dervishi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 16 – Rimbalzi: 44 10 + 34 ( Vangelis Mantzaris 9) – Assist: 8 ( Vangelis Mantzaris 6)

Gli ultimi minuti di gioco

L’ingresso in campo della Libertas

I cori dei tifosi

