4 Novembre 2024

Livorno 4 novembre 2024 –Brutta partita del Livorno, Ghiviborgo vince 1-4 (Foto)

Il Livorno ha mostrato determinazione fin dai primi minuti: al 3′ un tiro di Capparella, ben orchestrato da Bellini, Dionisi e Malva, sfiora il bersaglio, e al 6′ Arcuri si avvicina al gol, fermato però dalla difesa avversaria. Le prime avvisaglie delle difficoltà difensive arrivano al 12′, quando il Ghiviborgo ha una grande occasione con Giannini, salvata in extremis dal portiere Cardelli. Al 24’, il Ghiviborgo passa in vantaggio grazie a Gori, sfruttando una presunta posizione di fuorigioco non segnalata.

Gli amaranto reagiscono al 29’ con Dionisi, che segna un bel gol sotto la traversa, riportando la partita in parità. Tuttavia, altre occasioni, tra cui un clamoroso palo colpito da Dionisi e due traverse, non si concretizzano, lasciando il Livorno frustrato. Nella ripresa, l’occasione di un possibile rigore negato su Capparella diventa cruciale: pochi istanti dopo, il Ghiviborgo segna il 3-1. A quel punto, il morale amaranto crolla, e all’82’ Gori realizza la rete del 4-1, chiudendo definitivamente i giochi.