7 Gennaio 2024

Livorno 7 gennaio 2024 – Brutta sconfitta casalinga per il Livorno e Cesarini infortunato

L’US Livorno perde in casa: Poggibonsi Vince 1-0 in una Partita da Incubo

Il Livorno sperava che questa partita fosse la svolta, il momento in cui la squadra avrebbe rialzato la testa e ripreso la corsa in classifica. Invece, si è verificato l’opposto: un Livorno senza idee, senza gioco, e senza reale determinazione è stato sconfitto 1-0 dal Poggibonsi, segnando un’altra prestazione deludente per gli amaranto.

Il gol della squadra ospite è arrivato troppo facilmente, segnato da Bigozzi al 48° minuto dopo una bella azione di Vitiello sulla sinistra. La difesa del Livorno sembrava vulnerabile, e Biagini non è riuscito a intervenire, consentendo a Bigozzi di segnare la seconda rete stagionale.

La partita è stata caratterizzata da un Livorno impalpabile, privo di idee e con una mancanza di gioco evidente.

L’infortunio di Cesarini, avvenuto dopo soli 10 minuti di gioco, ha ulteriormente complicato le cose per il Livorno. Il fantasista è stato portato via in barella con la borsa del ghiaccio sul ginocchio destro, e ora la squadra dovrà fare i conti anche con la possibile perdita di un giocatore chiave per il resto della stagione.

Il dibattito sulla posizione dell’allenatore Favarin è tornato in primo piano. Dopo le ultime prestazioni deludenti, con il pareggio contro il Figline e la sconfitta di oggi, la sua posizione sembra sempre più precaria. La tifoseria amaranto esprime chiaramente il suo malcontento, e si inizia a discutere sulla possibilità di un cambio sulla panchina.

Il Livorno, ora scivolato al 6° posto. La lotta per la promozione si fa più difficile, e la squadra dovrà affrontare un serio riesame della situazione per ritrovare la strada giusta. Con ancora 16 partite a disposizione, c’è tempo per correggere il tiro, ma serviranno cambiamenti significativi per riconquistare la fiducia dei tifosi e competere per obiettivi più ambiziosi.

LIVORNO – POGGIBONSI 0-1

LIVORNO (3-5-2):

Biagini; Fancelli (60’ Goffredi), Brenna, Savshak (66’Menga); Carcani, Nardi, Tanasa, Giordani (75’ Luis Henrique), Curcio;

Cesarini (13’ Cori), Tenkorang (60’ Sabattini). A disposizione: Albieri, Luci, Schiaroli, Brisciani. All. Favarin.

POGGIBONSI (4-3-1-2):

Pacini; Cecconi (80’ Cecchi), Borri, Martucci (82’ Barbera), Di Paola; Marcucci, Mazzolli, Camilli; Bigozzi (69’ Rocchetti);

Vitiello, Purro (69’ Bellini). A disposizione: Di Bonito, Iania, Gistri, Corcione, Coriano. All. Calderini.

ARBITRO: Rossini di Torino.

RETE: 48’ Bigozzi.

NOTE: Ammoniti:Marcucci (38’), Brenna (45’+3’). Recuperi: 6’+5’

