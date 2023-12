Home

13 Dicembre 2023

Livorno 13 dicembre 2023 – Brutta sconfitta del Picchi in casa del Sant’Andrea

Brutta sconfitta per lo Uappala Armando Picchi che dopo due risultati utili consecutivi cade in terra maremmana contro il Sant’Andrea. Partita a senso unico con il vantaggio di Amorevoli che al 12’ mette dentro in tap in una respinta corta di Grassia.

La gara è sempre nelle mani dei biancocelesti che prima raddoppiano con De Michele e poi nel finale chiudono la contesa con la doppietta di Salvadori.

Una prestazione negativa per i ragazzi di mister Brilli. “E’ la peggiore partita che abbiamo fatto fin qui – esordisce il tecnico -. Loro sono scesi in campo agguerriti, affrontando con decisione ogni contrasto, ogni duello, come era giusto fare vista l’importanza dello scontro diretto. A noi invece è mancato l’atteggiamento giusto”.

A livello di formazione è pesata l’assenza dello squalificato Barnini che, sommata alle partenze di Matteoli (alla Pecciolese) e Falchini (alla Geotermica) ha visto un reparto offensivo “d’emergenza”.

Mi aspetto che in settimana arrivino novità dal mercato soprattutto nel reparto offensivo dove abbiamo bisogno di più sostanza. Detto questo domenica avremo un altro scontro diretto, in casa contro il Castiglioncello. Sono partite in cui i punti contano doppio e voglio vedere un altro atteggiamento, altrimenti diventa dura. Mi aspetto una reazione di squadra”

