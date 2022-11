Home

Brutta sconfitta per il Livorno Rugby sul campo del Perugia, 41-5

27 Novembre 2022

Livorno 27 novembre 2022

Sul terreno perugino di Pian di Massiano, i primissimi secondi di gioco, per gli ospiti, sembrano incoraggianti. Con le touche in zona d’attacco, la mischia labronica sfiora la meta del vantaggio.

I locali sono concreti in difesa. Ben presto i livornesi – troppo presentuosi – si disuniscono. Il terza centro dell’Unicusano Basha (15’) rimedia un cartellino giallo e, in momentanea situazione di superiorità numerica gli umbri trovano, con il seconda linea Chierici (17’) e il centro Romei (24’) le mete che, condite da una trasformazione del valido mediano di apertura Hernandez, consentono di scavare un primo mini solco (12-0).

Rientra Basha e con la bella meta in velocità di Nicola Zannoni (utilizzato nel primo tempo all’ala e poi spostato nel ruolo di mediano di mischia), i biancoverdi sembrano poter riaprire i giochi: 12-7 al 29’.

L’illusione dura pochi secondi: pesante, nell’economia della gara, la meta del mediano perugino Battistacci giunta dopo una touche in attacco. Hernandez trasforma: 19-5 all’intervallo.

Zaccagna, a metà incontro , ridisegna il mosaico in campo. Vengono sostituiti anche i due argentini, l’estremo Saleme e il pilone Aranda (da questi atleti stranieri è lecito pretendere di più…).

Perugia ha una marcia superiore agli avversari e al 43’, con il centro Fialà segna la quarta meta, che significa bonus-attacco in largo anticipo: 24-5. Inconsistente la reazione livornese. Il trequarti Lucenti sigla la quinta meta dei padroni di casa, per il 29-5. L’Unicusano è alle corde. I locali, impietosi, ne approfittano. Meta di rapina di Hernandez (70’) per il 34-5. Basha (proteste) rimedia il suo secondo giallo della giornata e al 77’ lascia la squadra in 14. Perugia sfrutta nuovamente l’uomo in più per allungare con la nuova meta di Lucenti, trasformata da Romei. Per l’Unicusano una brutta sconfitta (la quarta su quattro impegni affrontati lontano dal fortino amico del ‘Montano’), Per il Perugia la terza vittoria stagionale, la prima colta con il bonus aggiuntivo.

ACEA RUGBY PERUGIA – UNICUSANO LIVORNO RUGBY 41-5

ACEA RUGBY PERUGIA: Levantaci (19’ pt Nataletti); Lucenti, Romei, Fialà, Bevagna L.; Hernandez, Battistacci (32’ st Bevagna F.); Gasparri (34’ st Milizia), Bernardini, Palugini (19’ st Matarazzo); Chierici (34’ st Pelliccia), Toth; Caruso (20’ st Peter Rios), Alunni Cardinali (cap.) (32’ st Calmuzzi), Nicita (32’ st D’Alba). All.: Giorgio Gabrielli.

UNICUSANO LIVORNO: Saleme (1’ st Rolla); Martinucci N., Ianda (24’ st Stiaffini), Nanni, Zannoni N.; Bartolomucci (29’ st Citi), Rossi (1’ st Meini); Basha, Scrocco, Piras (34’ st Chiti), Gragnani Giac. (cap.), Castellani (34’ st Freschi E.); Aranda (1’ st Ficarra), Bufalini, Andreotti (32’ st Mattei). All.: Marco Zaccagna.

ARBITRO: Lorenzo Bruno di Udine.

MARCATORI: nel pt (19-5) 17’ m. Chierici tr. Hernandez, 24’ m. Romei, 23’ m. Zannoni N., 33’ m. Battistacci; nel st 3’ m. Fialà, 16’ m. Lucenti, 30’ m. Hernandez, 40’ m. Lucenti tr. Romei.

NOTE: giornata fredda. Espulso per somma di gialli (15’ pt e 38’ st) Basha. In classifica 5 punti per il Perugia (successo e bonus attacco; sette mete realizzate) e 0 per l’Unicusano (superato con un margine superiore alle sette lunghezze e con una meta realizzata).

