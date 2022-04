Home

Attualità

Bryansk, in fiamme deposito petrolifero russo a 150Km dal confine ucraino (Video)

Attualità

25 Aprile 2022

Bryansk, in fiamme deposito petrolifero russo a 150Km dal confine ucraino (Video)

Ucraina war, 25 aprile 2022

Enorme incendio nella notte a Bryansk, cittadina russa a 150 chilometri dal confine tra Russia e Ucraina.

In fiamme un deposito di petrolio che fa capo alla compagnia petrolifera Transneft.

Non si hanno indicazioni al momento sulla natura dell’incendio né sulle cause.

Anche se le cause non sono note per Il presidente russo Vladimir Putin si tratta di attacchi e dichiara: “L’Occidente sta tentando di spaccare la società russa e distruggere la Russia dall’interno” (Fonte Tass)

I video pubblicati online mostrano le fiamme ben visibili da chilometri di distanza

Filmato dalla telecamera di sicurezza a Bryansk

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin