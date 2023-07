Home

Cronaca

Bucato Sospeso: la solidarietà si fa lavanderia

Cronaca

8 Luglio 2023

Bucato Sospeso: la solidarietà si fa lavanderia

L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra CRI Livorno e la lavanderia automatica Sara Wash

Livorno 8 luglio 2023 Bucato Sospeso: la solidarietà si fa lavanderia

La Croce Rossa Italiana Comitato di Livorno, da anni impegnata tutto l’anno con la sua unità da strada a portare assistenza alle persone senza tetto, ha lanciato una nuova iniziativa di raccolta fondi chiamata “Bucato Sospeso”.

Si tratta di un gesto semplice ma significativo, che consiste nel poter donare gettoni della lavanderia automatica Sara Wash alla CRI Livorno, che utilizzerà il ricavato per aiutare le persone più bisognose a lavare ed asciugare i capi d’abbigliamento e i capi dati in donazione dai cittadini.

L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra il Comitato di Livorno della Croce Rossa Italiana e la lavanderia automatica Sara Wash, situata in via dei Pensieri 12 a Livorno.

Sara Wash contribuirà all’iniziativa con una donazione in gettoni che verrà effettuata ogni mese. Inoltre, presso la lavanderia sarà possibile trovare un’espositore con le informazioni sull’iniziativa e una cassetta per raccogliere i gettoni donati dai clienti.

La referente dell’iniziativa del Comitato di Livorno della Croce Rossa Italiana, Ketty Butini, ha dichiarato:

“Siamo molto contenti di questa collaborazione con Sara Wash, che ci permetterà di offrire un servizio in più alle persone che vivono in strada e che spesso non hanno la possibilità di avere indumenti puliti e dignitosi. Ringraziamo Sara Wash per la sua generosità e invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questa iniziativa di solidarietà”.

Il titolare della lavanderia automatica Sara Wash, Sara Rossi, ha aggiunto: “Siamo felici di poter sostenere la Croce Rossa Italiana in questa iniziativa, che ci sembra molto utile e importante. Sappiamo bene quanto sia difficile la situazione delle persone senza tetto a Livorno e vogliamo fare la nostra parte per aiutarle. Speriamo che i nostri clienti si uniscano a noi in questo gesto di solidarietà”.

Per partecipare all’iniziativa “Bucato Sospeso”;

basta recarsi presso la lavanderia automatica Sara Wash e acquistare uno o più gettoni da donare alla Croce Rossa Italiana. I gettoni hanno un valore di 4 euro ciascuno e permettono di effettuare un lavaggio o un’asciugatura. I gettoni donati saranno poi ritirati dalla Croce Rossa Italiana e utilizzati per lavare ed asciugare i capi d’abbigliamento delle persone senza tetto assistite dall’unità da strada.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa “Bucato Sospeso”, è possibile contattare il Comitato di Livorno della Croce Rossa Italiana al numero 0586 882336 o via email a livorno@cri.it. È possibile anche visitare il sito web www.cri.it/livorno o la pagina Facebook Croce Rossa Italiana – Comitato di Livorno.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin