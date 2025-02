Home

Sport

Basket

Bucchi: “Sarà una gara complicata” – Brindisi cerca la sesta vittoria consecutiva a Livorno

Basket

18 Febbraio 2025

Bucchi: “Sarà una gara complicata” – Brindisi cerca la sesta vittoria consecutiva a Livorno

Livorno 18 febbraio 2025 Bucchi: “Sarà una gara complicata” – Brindisi cerca la sesta vittoria consecutiva a Livorno

Potrebbe interessarti anche: Libertas Livorno, Andreazza carica i suoi: “Abbiamo un solo grande obiettivo, vincere”

domani, mercoledì 19 febbraio, alle ore 21:00, il PalaMacchia di Livorno sarà il teatro di una sfida ad alta intensità tra Bi.Emme Service Libertas Livorno e Valtur Brindisi.

Un match che promette spettacolo, con i padroni di casa decisi a interrompere la striscia vincente dei pugliesi, reduci da cinque successi consecutivi. All’andata, disputata il 5 gennaio, Brindisi ebbe la meglio in un finale concitato, imponendosi per 80-75 grazie a una straordinaria prestazione di Bryon Allen.

Ora, però, il pubblico di Livorno è pronto a spingere la squadra di coach Marco Andreazza verso un risultato positivo. Dall’altra parte, Brindisi arriva con grande fiducia, ma con qualche acciacco fisico da gestire. La partita sarà trasmessa in diretta su RaiSport HD e in streaming su RaiPlay.

Piero Bucchi (allenatore):

“Sarà una gara complicata e difficile, su un campo molto caloroso, da cui Livorno trae grande beneficio durante le partite casalinghe.

Arriviamo a questa sfida con una grande iniezione di fiducia dopo i 5 successi di fila ottenuti da squadra, segno di una crescita individuale e collettiva.

Abbiamo qualche problema fisico, ma servirà recuperare energie e forze, per farci trovare pronti”.

Note – Nella partita di andata al PalaPentassuglia, disputata solo un mese e mezzo fa il 5 gennaio 2025, la Valtur Brindisi ebbe la meglio al termine di un match sofferto e molto equilibrato, terminato con il punteggio di 80-75.

Decisivi gli ultimi 5 minuti di gioco, in cui i biancoazzurri ribaltarono l’inerzia dal -8 con un parziale finale di 15-2, trascinati dal miglior Bryon Allen della stagione, autore di 34 punti con 12/18 da due, 2/5 da tre, 4 rimbalzi, 4 assist e 3 recuperi in 36 minuti di impiego in campo.

Assente per infortunio Niccolò De Vico.

Bucchi: “Sarà una gara complicata” – Brindisi cerca la sesta vittoria consecutiva a Livorno