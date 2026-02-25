Home

Buche e strade dissestate, il Consiglio dice no alla mozione del Gruppo Misto

25 Febbraio 2026

Rosignano Marittimo (Livorno) 25 febbraio 2026 Buche e strade dissestate, il Consiglio dice no alla mozione del Gruppo Misto

Nel Consiglio comunale del 24 febbraio a Rosignano Marittimo si accende lo scontro politico sulle condizioni delle strade. A innescarlo è una mozione presentata dal capogruppo del Gruppo Misto, Alessio Lampredi, che chiedeva un piano straordinario per la copertura delle buche e la messa in sicurezza della viabilità comunale. La proposta è stata respinta dalla maggioranza guidata dal sindaco Daniele Marabotti.

Lampredi parla di una bocciatura “clamorosa” e punta il dito contro quella che definisce un’ennesima decisione incomprensibile dell’Amministrazione. La mozione chiedeva interventi tempestivi ma soprattutto duraturi, evitando – si legge nel comunicato – “rattoppi frettolosi e di poca durata”. L’obiettivo era affrontare in modo strutturale le criticità legate alle radici degli alberi che sollevano l’asfalto creando dossi, oltre alla realizzazione di strisce pedonali rialzate nelle vie dove i cittadini hanno presentato petizioni già dall’autunno 2024.

Secondo il capogruppo del Gruppo Misto, la situazione della viabilità avrebbe raggiunto livelli di pericolosità elevata: non solo per chi si muove in auto o in moto, ma anche per ciclisti e pedoni, con particolare riferimento alle persone con difficoltà motorie. “Lo stato delle strade è disastrato – sostiene – e non è più tollerabile rischiare cadute o danni ai veicoli”.

Nel mirino anche le scelte di bilancio. Lampredi afferma che le risorse per intervenire esisterebbero, ricordando l’aumento di tributi come Tari, addizionale comunale e imposta di soggiorno. A suo avviso, però, tali risorse verrebbero destinate a progetti considerati secondari rispetto alle priorità della sicurezza stradale, citando ad esempio oltre 400mila euro per le mostre estive.

La mozione è stata bocciata dai consiglieri di maggioranza di “Rosignano nel cuore” e del Movimento 5 Stelle. Il Gruppo Misto chiarisce di non avere nulla contro il nuovo assessore ai lavori pubblici, nei confronti del quale esprime fiducia, ma ribadisce la distanza politica dal resto della Giunta.

Lo scontro resta aperto e riporta al centro del dibattito un tema molto sentito dai cittadini: la sicurezza quotidiana di chi percorre le strade del territorio comunale.