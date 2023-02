Home

Budget Aamps, Se ne parla in commissione consiliare, come seguire i lavori

13 Febbraio 2023

Livorno, 13 febbraio 2023

La Seconda Commissione Consiliare (Bilancio e Patrimonio) e la Terza (Economia e Lavoro) sono state convocate in seduta congiunta per lunedì 13 febbraio alle ore 15 per la discussione del budget Aamps.

La seduta si svolgerà in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza che mediante collegamento da remoto sulla nuova piattaforma ConsigliCloud, sulla quale sarà trasmessa anche la diretta streaming. I cittadini potranno seguire la seduta anche sul canale YouTube Consiglio Comunale Livorno

Seconda Commissione “Bilancio e Patrimonio”

Presidente: Stella Sorgente (Movimento 5 Stelle); Vice Presidente: Valentina Barale (Buongiorno Livorno)

Altri componenti: Eleonora Agostinelli, Enrico Bianchi, Paolo Fenzi (Partito Democratico); Gianluca Di Liberti (Gruppo Misto); Lucia Grassi (Movimento 5 Stelle); Giorgio Pacini (Futuro!)

Terza Commissione “Economia e Lavoro”

Presidente: Francesca Pritoni (Partito Democratico). Vicepresidente: Filippo Girardi (Partito Democratico).

Altri componenti: Carolina Marengo, Federico Mirabelli , Cecilia Semplici (Partito Democratico); Valentina Barale (Buongiorno Livorno), Andrea Romiti (Fratelli d’Italia), Stella Sorgente (Movimento Cinque Stelle), Aurora Trotta (Potere al popolo), Costanza Vaccaro (Gruppo Misto).

