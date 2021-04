Home

Budino al cioccolato

11 Aprile 2021

Budino al cioccolato

Ricette – Budino al cioccolato

Creiamo il nostro budino al cioccolato con una ricetta velocissima, facile e con pochissimi ingredienti

Potete realizzare il vostro budino con cioccolato fondente, al latte, bianco, in 5 minuti e non dovrete aspettare ore per mangiarlo.

Gli Ingredienti per 4 porzioni:

500 ml Latte; 250 g Cioccolato al latte; 30 g Amido di mais (maizena)

Preparazione: 5 Minuti; Cottura: 8 Minuti; Difficoltà: Molto facile

La ricetta

Sciogliere nel altte freddo la maizena.

Mettete sul fornello il latte e fatelo bollore.

Abbassate la fiamma al minimo quando il latte inizia a bollire, spezzettate il cioccolato e aggiungetelo

Con una frusta a mano od un cucchiaio fate girare il tutto per circa 3 minuti fino a quando la crema di cioccolato inizierà ad addensasi e diventare cremosa e corposa.

A questo punto non resta che trasferite la crema negli stampini da muffin o in uno stampo grande e livellate la superficie.

Una volta fatto raffreddare il budino a temperatura ambiente mettetelo in frigo fino a che sarà rassodato completamente.

Se vi piace un budino meno compatto, potete dimezzare la dose di maizena

Altre ricette di budino con alcune varianti

Budino con cioccolato fondente

La ricetta e il procedimento sono uguali a quella descritta ma se volete potete aggiungere un cucchiaio di zucchero a velo sciogliendolo nel latte caldo prima di inserire il cioccolato.

Budino Light

Per avere un budino light al posto dei 500 ml latte potete utilizzare: 250 ml di latte scremato e 250 ml di acqua oltre ovviamente utilizzare cioccolato fondente.

Un tocco di originalità

Decorare il vostro budino con cioccolato in scaglie.

Utilizzate scarti di cioccolato al latte, bianco o fondente, anche delle uova di pasqua o di cioccolatini senza usare sempre lo stesso tipo.

