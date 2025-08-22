Buon cibo, musica e balli, ecco il weekend in Fortezza Nuova
Livorno 22 agosto 2025 Buon cibo, musica e balli, ecco il weekend in Fortezza Nuova
La Fortezza Nuova si prepara a un fine settimana all’insegna della musica e del divertimento nello
spazio davanti agli stand del food, dove sarà possibile gustare pizza, torta e tante altre specialità
firmate Melafumo e Al Chiosco.
Sabato 23 agosto, dalle ore 22, I protagonisti saranno I Fossi Labronici, pronti a far cantare e ballare
tutti con il loro concerto live: un appuntamento che unisce sonorità travolgenti e spirito tutto
livornese, da vivere sotto le stelle della Fortezza.
Domenica 24 agosto, a partire dalle 21.30, l’atmosfera cambierà completamente con la grande
serata Country organizzata dall’associazione Country Spirit Costa Etrusca. Musica, balli di gruppo e
animazione coinvolgeranno non solo gli artisti, ma anche chi sarà ai tavoli per cenare o sorseggiare
un aperitivo: l’invito è a lasciarsi trascinare dal ritmo e unirsi alla festa, per trasformare la Fortezza
in una vera pista a cielo aperto.
Due serate diverse ma con un unico filo conduttore: stare insieme, tra buon cibo, musica e allegria,
in uno dei luoghi più suggestivi di Livorno