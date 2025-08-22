Buon cibo, musica e balli, ecco il weekend in Fortezza Nuova

Home

22 Agosto 2025

La Fortezza Nuova si prepara a un fine settimana all'insegna della musica e del divertimento nello

La Fortezza Nuova si prepara a un fine settimana all’insegna della musica e del divertimento nello

spazio davanti agli stand del food, dove sarà possibile gustare pizza, torta e tante altre specialità

firmate Melafumo e Al Chiosco.

Sabato 23 agosto, dalle ore 22, I protagonisti saranno I Fossi Labronici, pronti a far cantare e ballare

tutti con il loro concerto live: un appuntamento che unisce sonorità travolgenti e spirito tutto

livornese, da vivere sotto le stelle della Fortezza.

Domenica 24 agosto, a partire dalle 21.30, l’atmosfera cambierà completamente con la grande

serata Country organizzata dall’associazione Country Spirit Costa Etrusca. Musica, balli di gruppo e

animazione coinvolgeranno non solo gli artisti, ma anche chi sarà ai tavoli per cenare o sorseggiare

un aperitivo: l’invito è a lasciarsi trascinare dal ritmo e unirsi alla festa, per trasformare la Fortezza

in una vera pista a cielo aperto.

Due serate diverse ma con un unico filo conduttore: stare insieme, tra buon cibo, musica e allegria,

in uno dei luoghi più suggestivi di Livorno