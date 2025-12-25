Buon Natale ai nostri lettori: il quotidiano torna online il 27 dicembre

Home

25 Dicembre 2025

La redazione augura a tutte le lettrici e a tutti i lettori un sereno Natale, da vivere con le persone care, nel segno della tranquillità, della solidarietà e della speranza.

In questi mesi abbiamo cercato di raccontare il territorio, i suoi problemi ma anche le sue eccellenze, dando spazio alle notizie, alle voci della comunità e ai fatti che meritano attenzione. Il vostro sostegno quotidiano, fatto di letture, condivisioni e segnalazioni, rappresenta per noi uno stimolo costante a continuare questo lavoro con impegno e responsabilità.

In occasione delle festività natalizie, il quotidiano online sospenderà temporaneamente le pubblicazioni.

Le attività riprenderanno regolarmente la mattina di venerdì 27 dicembre, con nuovi aggiornamenti, approfondimenti e notizie dal territorio.

Cogliamo l’occasione per ringraziarvi per la fiducia accordata e per il legame che, giorno dopo giorno, si è consolidato con la nostra comunità di lettori.

A tutti voi, alle vostre famiglie e ai vostri affetti, i nostri più sinceri auguri di Buon Natale.

La Redazione