Buon Natale dal Pop Up Garibaldi! Il video dei popuppers del quartiere Garibaldi

“Christmas Pop Up Garibaldi” è un video creato in occasione delle feste di Natale alle porte a cura dei nostri Popuppers del progetto Pop Up Garibaldi di Sicurezza in Garibaldi di Confesercenti Livorno, finanziato dalla Regione Toscana. Il video che è uno speciale augurio per le feste è frutto della collaborazione tra i #popuppers dei progetti Vintage Room Temporary Shop di Sara Chirici, Ottodisco di Ahmed Gronchi, Borgo Reale Fashion di Cecilia Campanella e Attacca Bottone che coinvolge alcuni richiedenti asilo del cpa Terraferma gestito da Impresa Sociale Opera Trinitaria Sant’Anna. Il video creato da Virginia Chirici è un augurio di Natale in stile #popup, e presenta sia i volti delle tante persone coinvolte nei progetti citati in questi mesi, con tutte le modelle “volontarie” livornesi che da giugno hanno partecipato ai photoshooting di Vintage Room, sia le creazioni artigianali prodotte dalla collaborazione tra tutti i partecipanti del progetto Pop Up. «Abbiamo girato questo Christmas video per festeggiare le collaborazioni che sono nate quest’anno e le diverse realtà che compongono il progetto Pop-Up Garibaldi. Siamo tutti uniti nella nostra missione: rilanciare il quartiere Garibaldi con il nostro entusiasmo, la nostra grinta e la nostra creatività» spiega Sara Chirici di Vintage Room. Lo spazio che ha ospitato il video, oltre allo spazio di Vintage Room, è quello di Buzz Kill, galleria e spazio espositivo indipendente, gestita da un collettivo di artisti e musicisti, che in questi mesi ha creato una fitta rete di collaborazione per iniziative ed eventi con i popuppers. Il video è lanciato per augurare a tutti buone feste in attesa della preparazione degli ultimi eventi collettivi del progetto Pop Up per il 2017, con particolare riferimento all’iniziativa “Asta Pop Up” in programma sabato 30 dicembre in piazza Garibaldi alle 11.