Basket

8 Ottobre 2023

Buona anche la seconda per il Jolly Acli. Vittoria d’autorità sul Prato

Livorno 8 ottobre 2023 – Buona anche la seconda per il Jolly Acli Basket Livorno impegnata nel campionato di serie B femminile. La squadra di coach Stefano Corda si è imposta nettamente (71-56) sull’ostico terreno della PF Prato. Prive di Martina Zolfanelli (problemino fisico), ma con la rientrante Sara Ceccarini, le rosablù hanno giocato una partita solida, in crescendo, che ha portato all’ampio divario finale. Ben quattro le giocatrici in doppia cifra.

«Complessivamente – commenta il vicepresidente Paolo Paoli – una buona prestazione, ma siamo ancora in fase di rodaggio; necessaria date le cinque ragazze nuove. Un inizio incerto, con un po’ troppa frenesia in attacco. Pian piano la squadra ha cominciato a giocare meglio, con un’ottima difesa, e un buonissimo ritmo che ha sottolineato lo stato fisico eccellente delle ragazze. Un altro passo avanti, in attesa di perfezionare la fase offensiva, che comunque è migliorata rispetto all’esordio contro Baloncesto. Ancora non abbiamo giocato al completo, e i giudizi pertanto sono prematuri. Comunque siamo contenti»

Il tabellino: Sassetti 14, Ceccarini 12, Orsini 12, Barbieri 6, Giari 12, Evangelista 8, Sgorbini 6, Gioan 4, Candelori 2, Barsotti, Zolfanelli n.e. All. Corda. Ass. Menichetti.

