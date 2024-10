Home

6 Ottobre 2024

Livorno 6 ottobre 2024 – Buona la prima, la Pallacanestro Don Bosco batte Genova

Inizia con il piede giusto il campionato della prima squadra della Pallacanestro Don Bosco, in questa stagione inserita nel girone A, assieme alle compagini piemontesi e liguri.

Proprio una ligure era l’avversaria della prima giornata, il My Basket Genova, agevolmente regolato per 80-70, al termine di una partita nella quale i ragazzi di Giuseppe Di Manno sono stati avanti fin dall’inizio, come racconta l’iniziale 7-0 iniziale, con una sola parentesi in chiusura di secondo periodo, quando i genovesi, unica volta in tutti i 40’, sono riusciti a mettere il naso avanti.

LA CRONACA

In casa Don Bosco, il nuovo coach Di Manno, nella passata stagione in A2 con Latina, si affida al quintetto composto da Dadomo, Regoli, Paoletti, Deri e Di Sacco, nei liguri il tecnico Amato sceglie il quintetto composto da Doria, Castello, Miaschi, Guerra e Traore.

Dopo il minuto di raccoglimento osservato per ricordare lo storico presidente della Federazione Golf, Franco Chimenti, il Don Bosco esce bene dai blocchi di partenza, infilando subito un parziale di 7-0, costruito su una grande intensità difensiva.

I liguri però non si perdono d’animo, stringono le maglie in difesa, recuperando punto su punto, fino al -2 palla in mano a 3’ dal termine del primo quarto, prima di essere puniti da una tripla dall’angolo di Spinelli che riporta il Don Bosco al +5, un margine che i ragazzi di Di Manno conservano sostanzialmente fino alla prima pausa, sul 19-15.

Come già avvenuto nel primo, anche in avvio di secondo quarto, è il Don Bosco a partire meglio, arrivando sul +10 dopo 2’24” di gioco, sul 27-17, costringendo il coach dei liguri ad un time out, dal quali i liguri escono benissimo, stampando un parziale di 5-0.

Il Don Bosco prova a rispondere, ma i liguri pian piano si avvicinano, fino a mettere il naso avanti, sul 34-33, grazie ad una tripla di Poirè a 1’46” dall’intervallo lungo, alla quale replicano, pochi secondi dopo, una conclusione da lontano di Regoli ed un gioco da tre punti di Pacitto che regalano al Don Bosco 5 punti di margine a metà partita, sul 39-34.

In casa Don Bosco, da segnalare, nei primi 20’, i 9 punti a testa di Dadomo e Marinari. Al rientro dagli spogliatoi, i labronici partono meglio, allungando fino al +9 già dopo un minuto di contesa; il trend favorevole a Dadomo e compagni continua con il passare dei minuti, tanto che i ragazzi livornesi arrivano sul +15 a 2’28” dal termine del terzo periodo, costringendo il coach ligure, Amato, ad un minuto di sospensione, vantaggio poi ulteriormente incrementato fino al 62-45 di fine terzo periodo.

Nel quarto finale, la Pallacanestro Don Bosco tiene saldamente in mano le redini del confronto, respingendo agevolmente i velleitari tentativi di rimonta dei liguri; alla fine il tabellone recita 80-70 per i labronici, che così battezzano al meglio la prima del nuovo campionato. Nei labronici, da segnalare i quattro uomini in doppia cifra, con Paoletti a 18, Marinari a 14 e la coppia Di Sacco – Dadomo ad 11.

Pallacanestro Don Bosco Livorno –My Basket Genova 80-70

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Baroni 4, Dadomo 11, Di Sacco 11, Marinari 14, Crocetta 2, Lamperi, Balestri, Pacitto 5, Spinelli 4, Paoletti 18, Deri 8, Regoli 3. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Alex Blanco e Alessandro Papa.

Parziali: 19-15; 39-34; 62-45; 80-70

