1 Ottobre 2023

Buona la prima per il Jolly Acli Basket nel campionato di serie B femminile

Livorno 1 ottobre 2023 – Buona la prima per il Jolly Acli Basket, nel campionato di serie B femminile

Buona la prima per il Jolly Acli Basket, nel campionato di serie B femminile, la squadra livornese, rivoluzionata rispetto alla scorsa stagione; impone la sua legge superando il Baloncesto Firenze per 61-33.

Nonostante le assenze, vedi quella importante di Sara Ceccarini e l’evidente periodo di rodaggio, le rosablù hanno fornito una prova robusta, seppur con qualche sbavatura offensiva di troppo.

Miglior marcatrice (17 punti) è risultata Irene Sassetti, che, insieme alla “vecchia guardia” (Giari, Orsini, Evangelista) ha garantito solidità all’impianto di coach Stefano Corda.

Tra le nuove bene Elisa Barbieri, in versione “soldato Jane”, e Rossella Gioan, che, in pochi minuti, ha lasciato intravedere tutto il suo potenziale. Debutto anche per Vera Candelori. E spazio per le under, che si sono fatte trovare pronte.

Le parole dell’atleta Irene Sassetti al temine della partita contro il Balocesto Firenze e della sua ottima prova in campo con 17 punti realizzati:

«Dopo qualche tentennamento iniziale, abbiamo cominciato a carburare e il vantaggio è andato aumentando. C’è stata un po’ di confusione in attacco, mentre è andata un po’ meglio in difesa, ma sono cose che si possono migliorare durante la settimana. Stiamo benissimo tra di noi, in campo e fuori, e penso che questo sia visto: le collaborazioni non sono mancate. E questo è molto importante».

Il tabellino: Barbieri 8, Barsotti, Candelori, Castillo, Evangelista 9, Giari 9, Gioan 7, Orsini 5, Sassetti 17, Sgorbini 3, Simonetti 1, Zolfanelli 2.

