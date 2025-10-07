Home

7 Ottobre 2025

Livorno 7 ottobre 2025 Buona la prima per la Pielle Femminile

Dopo la sconfitta nella semifinale di Final Four di Coppa Toscana, la PIELLE femminile apre il proprio campionato con una convincente vittoria casalinga per 52-40 contro Nico Basket Femminile.

Una gara intensa e combattuta, in cui le ragazze di coach Luca Castiglione hanno saputo crescere col passare dei minuti, imponendosi alla distanza grazie a maggiore aggressività, precisione e organizzazione di gioco.

Primo quarto equilibrato, dove è la Nico Basket a partire con maggiore decisione, chiudendo avanti 10-11; le ospiti mostrano buona intensità e provano a mettere in difficoltà le biancoblù, che però non si scompongono e trovano ritmo e fiducia già nella seconda frazione.

Al rientro dagli spogliatoi è tutta un’altra storia: la Pielle stringe le maglie dietro e colpisce con maggiore continuità in attacco, firmando un parziale di 18-10 che spezza l’equilibrio e vale il 40-31 alla fine del terzo periodo.

Negli ultimi 10 minuti la Pielle amministra con maturità, senza mai permettere alle avversarie di rientrare realmente in partita. Migliore in campo per la VeroDol CBD Diletta Donadio, autrice di 14 punti, 10 rimbalzi e 4 palle

VeroDol CBD Pielle Livorno – Nico Basket Femminile 52-40

VERODOL CBD: Bullentini 11, Caverni, Nottolini, Menchetti, Donadio 14, Castiglione V. 2, Castiglione M. 7, Collodi 5, Conti, Benedetti 13. All. Castiglione L.

NBF: Tongiorgi, Salvestrini 10, Modini G, Mascia 4, Montiani 4, Mandroni 2, Modini 5, Federighi 2, Bargiacchi 4, Rastelli, Traore 9, Mariani. All. Rastelli.

Arbitri: Barone e Campatelli

Parziali: 10-11, 22-21, 40-31, 52-40