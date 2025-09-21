Home

Buona la prima per la Pielle Livorno

21 Settembre 2025

Buona la prima per la Pielle Livorno

Livorno, 21 settembre 2025 Buona la prima per la Pielle Livorno

La Pielle inaugura il campionato con una vittoria pesantissima sul campo della Adamant Ferrara Basket 2018. Un match dal cuore in gola, fatto di strappi e contro-strappi, ribaltato solo nei minuti finali e chiuso con il brivido sul 67-68.

Una gara dai mille volti, in cui i biancoblù hanno sofferto a lungo l’intensità dei padroni di casa, precipitando anche a -12 nel terzo quarto. Ma proprio in quel momento è arrivata la reazione: difesa, gioco di squadra e tanto carattere hanno permesso agli uomini di coach Turchetto di rientrare e trovare il sorpasso, fino all’epilogo thrilling deciso da Bonacini con i tre punti che hanno regalato il primo successo stagionale.

Prove di grande spessore per Leonzio (21 punti con 7/7 ai liberi), ben supportato da Lucarelli (11), Bonacini (8 e canestro decisivo) ed Ebeling (6 punti e 4 stoppate). Importanti anche i contributi di Venucci, Mennella e Gabrovsek, che hanno alimentato un attacco capace di colpire nei momenti chiave.

La partita è stata una continua altalena di emozioni: Pielle avanti 5-11 in avvio con Leonzio, poi Ferrara ribalta con Sackey e Dioli e chiude il primo quarto sul 16-14. Nella seconda frazione i biancoblù rispondono con le triple di Venucci, Mennella e Lucarelli, ma i padroni di casa replicano con Bellini e Dioli, andando al riposo lungo sul 36-33.

Il terzo periodo è spaccato in due: prima l’allungo di Santiago e Tiagande per il +12 Ferrara (45-33), poi la rimonta livornese fino al 50-52, prima della tripla allo scadere di Santiago che riporta avanti i padroni di casa (53-52).

Nell’ultimo quarto, Lucarelli firma un break personale da 6 punti che illude la Pielle, ma a tre minuti dal termine Pellicano e Bellini firmano il 7-0 del controsorpasso (67-65). A decidere tutto è allora Bonacini, a pochi secondi dalla sirena. L’ultimo tentativo di Pellicano si spegne sul ferro, facendo esplodere la gioia biancoblù.

Adamant Ferrara Basket 2018 – VeroDol CBD Pielle Livorno 67-68

VERODOL CBD: Bonacini 8, Venucci 5, Lucarelli 11, Alibegovic ne, Gabrovsek 8, Klyuchnyk, Leonzio 21, M. Ebeling 6, Kouassi 4, Virant, Mennella 5. Coach: Andrea Turchetto.

ADAMANT: Santiago 11, Casagrande 5, Dioli 10, Solaroli 3, B. Ebeling ne, Bellini 7, Renzi 4, Sackey 9, Pellicano 10, Motta ne, Tiagande 8, Marchini ne. Coach: Giovanni Benedetto.